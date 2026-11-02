El Club Atlético Ferrocarril de Concordia tuvo una destacada actuación en el Torneo Nacional de Clubes C de Handball, que se disputó en Comodoro Rivadavia, Chubut. Las dos ramas de la institución entrerriana finalizaron en el quinto puesto de la competencia, mientras que el equipo femenino consiguió el ascenso a la categoría B.

Los planteles viajaron hasta el sur del país para representar a Entre Ríos y enfrentar a equipos de distintos puntos de Argentina. Durante el torneo, ambos conjuntos lograron ubicarse entre los ocho mejores y accedieron a los cuartos de final.

En esa instancia, los varones se midieron con Banco Provincia, mientras que las mujeres enfrentaron a Huracán de San Justo. Ambos encuentros fueron parejos, aunque no les permitieron avanzar a las semifinales.

Ascenso para las damas y quinto puesto nacional

Luego de los cuartos de final, los dos equipos continuaron disputando los partidos correspondientes a la clasificación final y cerraron su participación en el quinto lugar de sus respectivas ramas.

El resultado más importante llegó con el plantel femenino, que además de ubicarse entre los cinco mejores del torneo obtuvo el ascenso a la categoría B del handball nacional. Se trata de un logro significativo para Ferrocarril y para el desarrollo de este deporte en Concordia.

Iñaki Partarrie, entre los goleadores

En la rama masculina se destacó la actuación individual de Iñaki Partarrie, quien convirtió 52 tantos y terminó entre los principales goleadores del campeonato.

De esta manera, Ferrocarril cerró su participación en el Nacional de Clubes C con resultados positivos en ambas categorías, un ascenso para el equipo femenino y una actuación que volvió a posicionar al handball concordiense en el ámbito nacional.