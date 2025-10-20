El lunes 13 de octubre, durante una tranquila siesta en Victoria, un importante operativo policial alteró la rutina del pueblo. Los informes de los movileros en los programas de la mañana despertaron primero curiosidad entre los vecinos, que pronto se transformó en preocupación. Todo ocurrió porque el delincuente Fernando Sebastián Vázquez, conocido como “el Narigón”, de 44 años, logró desaparecer en un camino vecinal mientras era perseguido por la policía.

Vázquez es oriundo de Rosario y tiene antecedentes por homicidios y narcotráfico. Según la gacetilla policial, su fisonomía es más bien baja, de tez trigueña, pelo castaño oscuro, anteojos permanentes y contextura mediana.

Al respecto, el comisario Martín Tello, titular de la departamental local, explicó que alrededor de las 14 horas recibieron información de una brigada de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe, que venía siguiendo al delincuente desde esa provincia por la Ruta 11. Las investigaciones indicaban que se dirigía a Victoria.

Al llegar a la zona de La Abadía, los efectivos interceptaron el coche de Vázquez, que viajaba solo, y lo reconocieron a pesar de haber modificado su fisonomía. La foto que circulaba en la búsqueda data de ocho años atrás; actualmente, el hombre luce barba candado y cabello largo, pero no había dudas sobre su identidad.

Vázquez tiene pedido de captura por la justicia federal por su vinculación con el narcotráfico y “cuentas pendientes” con la justicia penal ordinaria por dos homicidios de gran repercusión en Rosario. Entre ellos, es señalado como uno de los responsables del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, quien fue interceptado en camioneta junto a un acompañante por los ejecutores.

En cuanto a la persecución, pasado el mediodía, al percatarse de que era seguido, ingresó a la ciudad por calle 25 de Mayo, continuó por 9 de Julio y cruzó Bv. Brown, hasta internarse a toda velocidad por un camino vecinal de tierra que desemboca cerca de las termas. Según la información oficial, el auto quedó varado en la banquina por un desperfecto mecánico, y aprovechando la mala visibilidad, Vázquez se escabulló a pie por un terreno contiguo, aparentemente rumbo a un monte chico próximo a Victoria del Agua, a escasa distancia de la Ruta 11 que une la ciudad con Gualeguay.

Búsqueda

A partir de ese momento comenzó la búsqueda por parte de efectivos de la policía local. Según Tello, se dirigieron en varias direcciones, inicialmente en cercanía de las termas, trabajando con dos drones y, en horario nocturno, con uno térmico capaz de detectar animales y personas por la temperatura corporal.

Los días siguientes continuaron los rastrillajes a pie y se sumó personal montado. No descartan ninguna hipótesis: la zona tiene el límite del río, por lo que es improbable que haya escapado por los humedales, de fácil detección, especialmente por los hombres del río. Hacia el noroeste se encuentra la Ruta 11, y otra posibilidad es que haya recibido ayuda de personas de su entorno.

La policía pone especial énfasis en las cámaras de seguridad de la vía pública, y un grupo comando está apostado en el ingreso de la unión vial con Rosario, requisando automóviles. En el vehículo de Vázquez no se encontraron evidencias que aporten a la pesquisa.

Por otra parte, se supo que ocupaba desde hacía 20 días una vivienda alquilada en el Barrio de ATE (al final de Av. Eva Perón) y estaba acondicionando otro inmueble en el mismo complejo para trasladarse. El martes, en horas de la madrugada, personal policial que vigilaba este domicilio detectó que una pareja ingresó, aparentemente para buscar elementos personales. Los efectivos los trasladaron a la jefatura, donde se comprobó que eran la hija del evadido y su concubino. Fueron identificados y, tras consultar a la departamental de Rosario, se confirmó que no pesaban pedidos de detección sobre ellos. Posteriormente recuperaron la libertad.