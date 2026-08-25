El intendente de Añelo, en Neuquén, Fernando Banderet, protagonizó el segundo panel del primer día del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, y destacó el rol que tiene el desarrollo y el valor agregado de la industria en una de las zonas claves de la economía del país como es Vaca Muerta. En este contexto, anunció que el año entrante este evento productivo tendrá, por primera vez en la historia, su sede en Añelo.

Durante la charla titulada “Añelo, capital de Vaca Muerta: Cómo una Pyme se instala donde crece la energía”, Banderet sostuvo: “Todo el mundo hablaba de Vaca Muerta pero no sabían que en la puerta había una ciudad en desarrollo: Añelo. Porque muchas veces hablamos de Vaca Muerta y de los récords de producción de gas, de petróleo.Pero Vaca Muerta es más que eso”.

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“No es sólo lo que hay en el subsuelo, sino lo que hay arriba y derrama. Es desarrollo, inversiones. Porque eso va a ayudar a que la industria siga en crecimiento. Y hoy necesita la mano de todos. Y lo tenemos que hacer con el pequeño, el mediano y el gran empresario. Con el sector público y el privado”, enfatizó.

Luego, dijo: “Hoy Añelo tiene más de seis parques industriales, además de cuatro de origen privado. Tiene más de 500 empresas radicadas, que han generado la oportunidad de generar trabajo genuino. El Estado tiene que cumplir un rol fundamental, que es generar la apertura, el ingreso, motivar el desarrollo, la inversión, generar infraestructura básica”.

“Porque hace dos años nuestros parques industriales no podían tener acceso a la energía. Hoy la realidad es distinta. El sector privado acompaña en inversiones para revalorizar. Con Daniel, cuando empezamos a transitar en esto, se abrió la posibilidad para que las pymes puedan instalarse y que el acercamiento se dé con las pymes”, afirmó.

Banderet añadió en este punto: “Hoy somos 12 mil habitantes permanentes, proyectamos en el 2031 ser 50 mil. Necesitamos la colaboración de todos. Porque los operadores piensan cómo extraer el recurso, pero, ¿quién piensa en la comunidad, en la educación, en la formación? Ahí nos vinculamos todos”.

“Hay que recorrer, estar, saber de primera mano lo que es Vaca Muerta. No miremos a cuatro años, miremos a 50 años. Pensemos de qué manera nos podemos transformar. La llegada de tren y un aeropuerto va a permitir migrar y ver cómo vamos a sostener la comunidad a futuro”, dijo.

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Por su lado, Daniel Rosato, dirigente PyME y presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó: “Yo creo que hay que generar las condiciones. Lo que estás haciendo en Añelo es un

principio, una muestra, de lo que realmente se puede dar en cuanto a crecimiento para que las empresas se radiquen”.

Y añadió: “Acá vinculamos a todos los sectores de la industria para que vean lo que es Añelo e inviertan. El evento de exposición en Añelo será el primero de muchos. Y te vas a asombrar de lo que vamos a lograr hacer. Porque todos están deseosos de ir a Añelo y conocer lo que es la ciudad”.