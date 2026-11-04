La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en el calendario laboral de noviembre. Según lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, se dispusieron tres jornadas de feriados vinculadas con las actividades previstas durante la estadía del pontífice.

La medida contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y dos jornadas adicionales que alcanzarán a determinados distritos donde se desarrollarán actos y celebraciones religiosas.

El cronograma busca facilitar la participación de la población en las actividades programadas y acompañar los operativos de seguridad y organización previstos para la visita.

Calendario de feriados por la visita papal

De acuerdo con el calendario informado, las fechas serán las siguientes:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La visita de León XIV está programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Durante esos días se esperan actividades religiosas y una importante concurrencia de fieles y peregrinos en los lugares incluidos en la agenda papal.

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Qué establece el decreto

El Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 fue publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial. Además de establecer las jornadas de feriado, fija pautas para la actuación de los organismos del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades previstas.

Las disposiciones alcanzan a las jurisdicciones contempladas en el cronograma oficial y modificarán la actividad laboral y administrativa durante esos días.