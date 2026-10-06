Este miércoles 7 de octubre será feriado en Crespo con motivo de la celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad.

Durante la jornada no habrá atención al público en las dependencias municipales y tampoco se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen.

La suspensión alcanza a las tres corrientes de residuos: orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios (descartables usados).

Recolección de residuos electrónicos

La recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), prevista para este miércoles, fue reprogramada para el miércoles 14 de octubre, de 8:00 a 12:00.

Los vecinos podrán acercar estos residuos al Parque Ambiental, ubicado en la intersección de Alemanes del Volga y Democracia.

Habrá guardias municipales

Aunque las dependencias municipales permanecerán cerradas, funcionarán guardias durante las 24 horas para atender situaciones de urgencia.

Ante una emergencia, los vecinos podrán comunicarse al 4951160, correspondiente a la Mesa de Entrada municipal.