Crespo- En los últimos días de diciembre se desarrolla anualmente en Crespo, la “Feria Navideña”, que en forma conjunta organizan el municipio y el “Centro Comercial, Industrial y Agropecuario”. En la edición 2022 se extendió durante dos días, con calles transformadas en peatonales y múltiples atracciones que permitieron la llegada de cientos de visitantes, además de ser un paseo de compras para los crespenses.

Este año, luego de varias reuniones y de estudiar la situación, incluso con relevamientos, el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario Crespo definió -a pesar de las dificultades- realizar la Feria Navideña 2023 los días sábado 16 y domingo 17 desde las 19.00.

El presidente Leonardo Diez explicó que “Entendiendo que la feria es una herramienta fundamental de ventas y esa es su finalidad para potenciar el ‘Compre local’, vamos a realizarla. El Centro Comercial estará entregando desde la próxima semana kits de decoración a diferentes comercios de la zona comprendida por la feria para la ornamentación de los árboles de las calles”.

También se ha solicitado que desde el 8 de diciembre ya estén colocadas las guirnaldas lumínicas en las calles, para dar clima festivo durante todo el mes al área céntrica, por lo que se inaugurarán la misma noche del encendido del árbol en la plaza.

Próximamente irán informando más detalles del evento y difundiendo los links de inscripción para aquellos comercios que deseen sumarse de afuera del circuito y además para sumar las promociones para esa fecha.

Diez detalló que “Siempre tenemos un criterio desde el Centro, que si realizamos un evento de estas características, debemos hacerlo bien y que no sea solamente un espacio de compras. Uno no quiere que se deje de hacer, pero también tenemos que resguardarlo, que sea de calidad, porque viene mucha gente de afuera y si no lo realizamos como lo veníamos haciendo, seguramente el año siguiente, esas personas no vendrán. Estamos pasando un momento complicado en lo económico y hay que evaluar todo”, dijo.

En estos días se ultimaban detalles organizativos que difundiremos en nuestra próxima edición.