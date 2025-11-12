El evento, organizado por la Municipalidad de Crespo junto al Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, reunirá a emprendedores locales y más de un centenar de comercios en un paseo peatonal que abarcará los tramos céntricos de las calles San Martín, Moreno, Sarmiento, Belgrano y 25 de Mayo.

Una cita esperada por toda la comunidad

“El espíritu navideño vuelve a llenar las calles de Crespo con una actividad que ya es característica, una costumbre que ha tomado mucho arraigo entre los crespenses y en toda la zona”, expresó el intendente Marcelo Cerutti, en diálogo con Crespo en Vivo por FM Boing y Paralelo 32.

“Cada año se repite este clima de fiesta donde confluyen comerciantes, emprendedores, gastronomía y espectáculos. Es algo totalmente instalado y que la gente disfruta mucho”, agregó el mandatario.

Cerutti destacó además que la feria “es un lugar de encuentro en vísperas de las fiestas, un espacio que genera felicidad y alegría, y que representa el esfuerzo, compromiso y trabajo de toda la comunidad para seguir haciendo progresar a nuestro Crespolindo”.

Emprendedores y comercios, protagonistas

Desde la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, Vanina Schrooh adelantó que la convocatoria para participar se abrirá en los próximos días.

“Vamos a habilitar un link de inscripción y luego realizaremos la preselección por rubros, buscando equilibrio entre comerciantes y emprendedores, evitando la repetición y la reventa. También se sumarán propuestas del municipio, como espacios del museo, el jardín, teatro, pinta caritas y otras actividades recreativas para toda la familia”, explicó.

La funcionaria detalló que ambas jornadas se iniciarán a las 19.00, con un circuito lleno de atractivos, un patio gastronómico en la Plaza Sarmiento, promociones especiales y ambientación navideña.

“La idea es que haya distintos puntos de interés en todo el recorrido, para que la gente camine, mire, compre y viva una experiencia completa”, remarcó.

Trabajo conjunto y crecimiento sostenido

Por su parte, el presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, Leonardo Diez, resaltó el trabajo articulado entre el sector público y privado:

“El comerciante entiende que el emprendedor es el futuro comerciante de mañana. Es un evento muy lindo para vender, mostrar y hacer crecer el comercio local. Además, la feria ya es una fecha esperada, no solo por Crespo, sino también por las ciudades vecinas”, señaló.

Diez destacó la importancia de la feria como vidriera comercial y espacio de promoción turística:

“Cada año la feria crece en participación y convocatoria. Es un ícono para Crespo y una excelente oportunidad para mostrar lo que viene en la temporada. Personas de otras localidades se acercan a recorrerla, convirtiéndola en un verdadero acontecimiento regional”.

Un paseo navideño para toda la familia

En esta sexta edición, la Feria Navideña volverá a transformar el centro de Crespo en un gran paseo peatonal, con luces, música, gastronomía, propuestas culturales y una amplia oferta de productos y regalos para las fiestas.

“El sábado 13 y domingo 14 de diciembre volveremos a encontrarnos en la Feria Navideña para celebrar juntos todo lo realizado durante el año. Es una actividad instalada, exitosa y con continuidad, esperada por comerciantes, emprendedores, la comunidad y quienes eligen Crespo para visitarnos”, concluyó el intendente Cerutti.