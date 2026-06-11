Crespo- Los días 9, 10 y 11 de abril llega por primera vez a nuestra ciudad la “Feria del Libro Popular” que a través del Programa Fundal Niño recorre el país con precios cuidados para que la comunidad educativa y las familias en general puedan acceder a todo tipo de libros, pagando menos de la mitad de precio.

El mega stand con 30 mil libros se armará en la Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario y estará abierto al público en general a partir de las 9:00 y hasta las 21:00, cada día. Llega a este espacio a través del Proyecto Institucional “Tendiendo Redes”. Las instituciones educativas interesadas en participar deberán inscribirse con anticipación para reservar horario de visita a la Muestra y asistencia a los talleres, al teléfono de la escuela: 4078409, hasta el jueves 4 de abril de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00.

El público podrá encontrar una amplia variedad de libros, entre ellos los clásicos literatura universal, textos infantiles, juveniles, escolares, novelas, best sellers, libros de medicina , psicología, psiquiatría, alimentación saludable, disciplinas mentales , autoayuda , artesanías, cocina, técnicos, enciclopédicos y mucho más. Además de la venta de material, los stands funcionan como espacios gratuitos para los amantes de la lectura que deseen hacerlo.

Fundal Niño, es una ONG que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de la Nación y a través de la Feria del Libro Popular persigue el objetivo de fomentar la lectura y acercar libros a distintos lugares del país. Surgió hace dieciocho años, inicialmente recorriendo escuelas de difícil acceso. Actualmente unas 38 editoriales aportan materiales a precios especiales y otros tienen subsidio de Nación, lo que permite que el público pueda encontrar libros y revistas a un precio especial.