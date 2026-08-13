La literatura vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural de la capital entrerriana. Desde este viernes 14 y hasta el lunes 17 de agosto, la Sala Mayo será sede de la XIV Feria del Libro Paraná Lee, una propuesta que reunirá durante cuatro días a lectores, escritores, editoriales, libreros y familias.

Con el lema “Eternidad - Umbrales - Pasión”, la edición 2026 ofrecerá más de 80 actividades culturales, educativas y recreativas, además de la participación de más de 80 editoriales y librerías de distintos puntos del país.

La programación incluye presentaciones de libros, mesas de autores, talleres, recorridos literarios, encuentros con escritores, propuestas para niños y adolescentes, música, poesía y espacios de debate.

Entre los invitados se encuentran Martín Kohan, Luciano Lamberti, Tomás Downey, Sergio Aguirre, Josefina Licitra, Carmen Cáceres, Paula Galansky, Camila Perochena, Martín Sivak, Mauricio Dayub y Diego Golombek, entre otros.

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Cuatro días para recorrer libros, autores y nuevas historias

Durante la feria, el público podrá recorrer los stands de editoriales universitarias, independientes, librerías, sellos especializados y proyectos editoriales artesanales.

La oferta abarcará narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, historia, ciencias sociales, libros ilustrados y producción regional.

Una de las particularidades de esta edición será la presencia de una editorial peruana, que llegará con una colección de los que se presentan como los libros más pequeños del mundo.

Además, Santa Fe será la ciudad invitada de honor, con una programación especial que permitirá conocer autores santafesinos y propuestas de Ediciones UNL.

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Una feria con propuestas para las infancias

La Carpa de las Infancias tendrá nuevamente un papel destacado dentro de Paraná Lee, con actividades destinadas a niños, niñas y adolescentes.

Habrá juegos, lecturas, talleres, recorridos y propuestas de mediación literaria. También se desarrollarán actividades vinculadas con el fútbol, las artes y la imaginación.

Otro de los espacios será la Casa de la Costa, donde se desarrollarán propuestas relacionadas con los derechos humanos.

El predio contará además con un sector gastronómico para acompañar las jornadas y generar un espacio de permanencia para quienes recorran la feria.

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La programación completa de Paraná Lee 2026

Viernes 14 de agosto

La primera jornada estará especialmente orientada a estudiantes y contará con actividades de mediación de lectura, encuentros con escritores y propuestas artísticas.

10:00 – Baúles Andariegos. Mediación de lectura.

10:00 – Conversatorio “Del otro lado del umbral”, con Luciano Lamberti y Sergio Aguirre. Modera Azul Domé.

10:30 – Presentación de “Sofía”, de Mechita Daneri y Fabia Estamatti.

11:00 – Encuentro literario con Mechi Daneri.

11:00 – Cajas Lambe Lambe.

11:30 – Presentación de “Poder leer y escribir. Hacia una alfabetización sin adjetivos”, de Marta Zamero.

12:00 – Trivia deportiva con Luciano Wernicke, dedicada al Mundial.

13:00 – Música itinerante.

14:00 – Baúles Andariegos.

14:00 – Presentación de “El país de los gurises” y “El Ángel de Mozart”, de Editorial Fundación La Hendija.

14:30 – Conversatorio “La pasión por el deporte y el oficio de narrarla”, con Luciano Wernicke. Modera Ezequiel Re.

15:30 – Presentación de “La República de la Vereda”, libro sobre el carnaval paranaense.

16:00 – “Unidas por el gran salto”.

16:00 – “Semillas de imaginación”, con Alejandra Peñalba.

16:00 – Conversatorio “Del otro lado del umbral”, con Luciano Lamberti y Sergio Aguirre. Modera Juan Rina.

17:00 – “Carta Va”, con Fernanda Álvarez.

17:00 – Presentación de “Hackeando a la vida” y “El futuro no es mañana, fue ayer”.

17:30 – Presentación de “El linaje”, de Trinidad Rodríguez Lombardi.

17:30 – Conversatorio sobre “El salto del agua”, con Paula Galansky. Modera Mara Rodríguez.

18:00 – “Te juego un cuento”.

18:30 – Presentación de “Patio Solariego”, de Ana María Garasino, y “Cuadernos de las Orillas”, antología a cargo de Matías Armándola.

19:30 – DJ Set Poesía y Música, con Fabi Quírico & Ad.Vic.

Actividades especiales

A lo largo de la jornada también se desarrollarán propuestas de “Producciones artísticas en clave de Memorias de Escuelas”, impulsadas por FHAyCS-UADER y distintas instituciones educativas.

Sábado 15 de agosto: escritores, poesía y grandes invitados

El sábado tendrá entre sus principales protagonistas a Josefina Licitra, Pedro Mairal, Martín Sivak y Diego Golombek, además de numerosos autores entrerrianos.

10:00 – Cita Mágica “Las formas de narrar el yo”, con Josefina Licitra.

10:00 – Taller “De la palabra a la imagen. Literatura, infancias: poemas de Emma de Cartosio y Reynaldo Ros”.

11:00 – Presentación de “Vidas ejemplares”, de Luciano Lamberti.

12:00 – Acto de apertura. Lee Luciano Lamberti.

14:00 – Presentación de “Toda esa gente sola”, de Fabián Reato.

14:00 – Baúles Andariegos.

15:00 – Mesa de autores entrerrianos, con Matías Aldaz, Paula Galansky y Mariana Bolzán. Modera Washington Atencio.

15:00 – Recorrido literario en homenaje a los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz.

15:00 – Cita Mágica “La literatura está a nuestro alrededor”, con Pedro Mairal.

16:00 – Conversatorio “A llorar a la llorería”, con Martín Sivak. Modera Florencia Gómez.

16:00 – Presentación de “Esto no es ninguna animalada”, de Paola Patiño, con ilustraciones de María Eva Mastrogiulio.

17:00 – Presentación de “Cambio y fuera”, de Jesuana Aizcorbe.

17:00 – “La cultura prohibida. Los libros en la mira de la Dictadura”.

17:30 – Conversatorio “El cerebro: un órgano eterno, en los umbrales de la pasión”, con Diego Golombek.

18:00 – “Arte de vivir”, cuentos e historias con posturas de yoga, con Stella Maris Sors.

18:30 – Presentación de “El silbido del fuego”, de Belén Zavallo.

19:00 – Conversatorio “Maniobras de la pasión”, con Pedro Mairal. Modera Oscar Londero.

19:30 – Presentación de “Mis primeras piezas litoraleñas”, de Juan Martín Caraballo.

Domingo 16: historia, memoria y literatura

La jornada del domingo tendrá una fuerte presencia de la poesía, la historia, la memoria y las discusiones sobre el acceso a los libros.

10:00 – Baúles Andariegos.

10:30 – Cita Mágica “Los secretos de López”, con Tomás Downey.

10:30 – Presentación de “Entre Ríos, de tinta”, Editorial SADE.

11:00 – Presentación de “El sacrificio de las espinas”.

11:30 – Presentación de “Vida cotidiana y Dictadura”, de Rosario Badano.

10:30 – Debate “El derecho a leer”, sobre el desmantelamiento de las políticas públicas y la actividad librera.

12:00 – Mesa sobre poesía confesional norteamericana, con Belén Zavallo y Belén Campero.

13:00 – Música itinerante.

13:30 – Presentación de “Volver a las casas alpinas”, de Alfredo Hoffman.

14:00 – Presentación de “Cuidar un tesoro. Cartas de un almacén”, de Fernanda Álvarez.

14:30 – Conversatorio “La historia y su mirada del presente”, con Camila Perochena. Modera Luz Alcain.

15:00 – Presentación de “Juanele: poetas argentinxs homenajean a Juan L. Ortiz” y “Juanele Mítico”.

16:00 – Recorrido guiado por la exposición “La torre de cubos”.

16:00 – “Semillas de imaginación”, con Alejandra Peñalba.

También habrá presentaciones editoriales y actividades de mediación y lectura durante toda la jornada.

Lunes 17: cierre con Martín Kohan y Mauricio Dayub

La última jornada tendrá entre sus principales invitados a Martín Kohan, Mauricio Dayub y Josefina Licitra, además de presentaciones vinculadas con la historia de Paraná y la producción literaria de la región.

10:00 – Baúles Andariegos.

10:30 – Conversatorio “Una costumbre ubicua: reflexiones en torno al mate”, con Carmen Cáceres.

11:00 – Presentación de “Paraná, 200 años de historia. 1826-2026”.

11:30 – Presentación de “Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis ‘Cosita’ Romero”.

12:00 – Presentación de “Los pasos de Teresa”, de Inés Ghiggi.

13:00 – Música itinerante.

13:30 – Presentación de “Las voces del sonido. Historias de vida en la producción musical de Paraná”, de Román Mayorá.

14:00 – Presentación de “Horizonte de sucesos”, de Mariana Bolzán, Premio Fray Mocho de novela.

14:30 – Presentación de “Calendario lunar del Pueblo Nación Charrúa”.

15:00 – Presentación de “La Ventana. De la intuición a la gestión cultural”, de Gerardo Dayub y Lucrecia Pérez Campos.

16:00 – Presentación de “Los distintos”, de Ignacio González Lowy.

16:00 – Presentación de “Un río de delfines rosados”, de Mara Rodríguez.

16:00 – Conversatorio “El umbral de lo humano”, con Mauricio Dayub. Modera Alejo Paris.

17:00 – Conversatorio “El ruido de las cosas al quebrarse”, con Josefina Licitra. Modera Mariana Bolzán.

17:30 – Conversatorio “¿Hay un umbral donde el amor termina?”, con Martín Kohan. Modera Gustavo Martínez.

18:00 – Presentación de la colección “Biblioteca Juan L. Ortiz”, con Marilyn Contardi.

18:30 – Presentación de “Meirama. Obra reunida” y proyección de la película “Una temporada en la frontera”.

19:00 – Mesa de escritores santafesinos, con Analía Giordanino y Juanjo Conti.

19:30 – Presentación de “Chira Molina”, de Julio Migno.

Paraná vuelve a encontrarse alrededor de los libros

Con una programación que combina literatura, educación, arte, ciencia, historia, memoria y propuestas para todas las edades, la XIV Feria del Libro Paraná Lee buscará durante cuatro días convertir a la Sala Mayo en un espacio de encuentro entre autores y lectores.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la propuesta apunta no solamente a quienes habitualmente participan de actividades literarias, sino también a familias, estudiantes y vecinos que quieran acercarse a descubrir nuevos libros y autores.