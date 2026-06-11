Crespo– Fue programada para el domingo 17 de marzo la 4ª Feria de Discos de Vinilo y libros, en nuestra ciudad. Tendrá lugar en el multiespacio cultural La Pista, ubicado en 25 de Mayo 985, frente a Plaza Sarmiento de la cuidad con entrada gratis.

A partir de las 12:00 y hasta las 19:00 el público podrá participar de la exposición y venta de discos de vinilo nuevos y usados de todas las épocas y géneros musicales, en un ambiente ameno. Además podrá pasar un momento agradable aprovechando el confort del lugar para escuchar música y disfrutar de la gastronomía, a través de una propuesta diferente.

Tocarán en vivo con vinilos, los dj´s Gonzalo Bravo Zamora de Santa Fe y Maxi López de Crespo. Además participarán con venta de discos, Iván D´stefani, de Santo Tomé, Santa Fe; Mario Roberto Velázquez (de Colonia Avellaneda) y Danilo Vinilos, organizador del evento.

Se suma a la propuesta Ideas Culturales con ejemplares de su revista, publicaciones usadas, libros y cd de autores y artistas entrerrianos.