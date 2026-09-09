La Feria de Arte Paraná volverá a reunir a artistas, galeristas, gestores, curadores, coleccionistas y público durante tres jornadas dedicadas a las artes visuales.

La nueva edición se desarrollará del jueves 11 al sábado 13 de septiembre, de 16 a 21, en Sala Mayo, con una programación que incluirá tres charlas para abordar distintos aspectos de la producción artística, su circulación, la historia del arte local y el coleccionismo.

40 años de muralismo en Paraná

La primera charla será el viernes 11 a las 19, en el hall central de Sala Mayo. Se titula “Todas las Manos, 40 años. Historia y huella del Muralismo en Paraná” y contará con la participación de la artista invitada Silvina Fontelles.

El encuentro propone recuperar la historia del Programa Todas las Manos, que cumple cuatro décadas y que dejó una marca particular en la cultura y el paisaje urbano de Paraná.

La pintura mural, a través de sus recorridos y protagonistas, contribuyó a construir una identidad visual propia en distintos espacios de la ciudad.

Tres galerías cuentan sus experiencias

El sábado 12 a las 18, también en el hall central, será el turno de “Cómo nace, cómo vuelve y cómo resiste una Galería de Arte”.

La propuesta reunirá a representantes de Blanca Irradiante, La Hendija Arte Contemporáneo y A la Vuelta de la Esquina, tres espacios con diferentes recorridos dentro de la escena artística de Paraná.

La conversación permitirá compartir experiencias y analizar los desafíos que implica sostener proyectos dedicados a la gestión y circulación del arte.

Entre las participantes hay trayectorias diferentes: A la Vuelta de la Esquina cuenta con 25 años de actividad; Blanca Irradiante está iniciando su recorrido; mientras que La Hendija Arte Contemporáneo volvió a abrir sus puertas en 2025 después de varios años de inactividad.

El coleccionismo y la historia detrás de una colección

La tercera charla será el domingo 13 a las 17:30, también en el hall central. Karen Spahn presentará “Los coleccionistas son gente feliz”, una propuesta centrada en la formación de la Colección Garcilazo de grabado europeo antiguo y moderno.

La charla abordará la colección reunida en Paraná por el ingeniero Carlos Alberto Remigio Garcilazo desde la década de 1970.

El eje no estará puesto únicamente en las obras que forman parte de la colección, sino también en las relaciones, decisiones e intercambios que hicieron posible su construcción.

Desde una mirada vinculada con la sociología y la historia social del arte, se analizará el coleccionismo como una práctica sostenida por diferentes actores: coleccionistas, vendedores, especialistas, instituciones y publicaciones, entre otros.

La propuesta busca reconstruir esa trama y acercarse a las motivaciones, conocimientos, afectos y decisiones que estuvieron detrás de la colección de Garcilazo.

Una feria para fortalecer el mercado del arte

Las tres charlas forman parte de una programación que busca generar espacios de intercambio entre quienes participan de la escena artística y el público.

La Feria de Arte Paraná tiene entre sus objetivos promover el mercado del arte local, favorecer la comercialización y circulación de obras y fortalecer los vínculos entre artistas, galeristas, gestores, curadores y coleccionistas de Paraná y de otros puntos del país.

Durante tres días, Sala Mayo será así un espacio de encuentro para conocer distintas experiencias y acercarse a las múltiples dimensiones que atraviesan la producción y circulación de las artes visuales.