En medio de un verano marcado por nuevas expresiones juveniles que ganaron visibilidad en las grandes ciudades del país, el fenómeno therian y furry comienza a asomar también en el centro de Entre Ríos. En las últimas horas, una convocatoria difundida de manera anónima en redes sociales encendió la curiosidad -y también la polémica- en Villaguay.

Bajo la consigna “Gran juntada therian. Vení a compartir con la manada en plaza 20 de Noviembre este sábado 14 de febrero a las 16 horas. Actividades, conexión y diversión. Te esperamos”, una cuenta de Facebook invita a participar de un encuentro en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, la publicación no está firmada por ninguna organización o referente local, y el perfil desde el cual se emitió la citación no responde consultas ni presenta datos verificables, imágenes personales ni interacciones que permitan identificar a sus responsables.

El fenómeno al que hace referencia la convocatoria forma parte de una tendencia que ha ganado notoriedad en distintos puntos del país. Los therian son personas que expresan una identificación espiritual o simbólica con un animal, mientras que el movimiento furry se vincula con una comunidad interesada en personajes antropomórficos -es decir, animales con características humanas-, muchas veces representados a través de trajes, ilustraciones o performances. Aunque ambos conceptos suelen mezclarse en el debate público, se trata de expresiones distintas dentro de subculturas juveniles contemporáneas.

Durante las últimas semanas, encuentros y convocatorias similares en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario generaron amplia repercusión mediática y un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos sectores los consideran manifestaciones legítimas de identidad y formas de sociabilidad alternativas, otros tantos cuestionan o ridiculizan estas prácticas, alimentando una controversia que se amplificó especialmente durante la temporada.

Incluso a nivel nacional circularon versiones y videos virales que incrementaron la polémica. En algunos casos se difundieron imágenes de jóvenes actuando como animales en espacios públicos y, en otro episodio que tomó estado mediático, se habló de una supuesta agresión en la que un participante habría mordido a otra persona durante una reunión informal. Si bien estos hechos no siempre fueron corroborados oficialmente y muchas veces se viralizan fuera de contexto, contribuyeron a instalar una mirada crítica y, en ciertos sectores, alarmista sobre el fenómeno. Especialistas en juventudes y comunicación advirtieron que parte de la controversia también responde a la dinámica propia de las redes, donde el impacto suele amplificarse más allá de su magnitud real.

En Villaguay, además de la convocatoria prevista para este sábado, también circuló una imagen que mostraría a cinco jóvenes tras un supuesto “recorrido therian” por la ciudad. La fotografía, cuya ubicación figura como “Barrio Militar, Villaguay”, fue acompañada por el mensaje: “Gracias a todos los que se acercaron y se sacaron fotos con nosotros. Es la primera juntada de todo lo demás que viene. Ansiosos por volver a vernos. Gracias por el aguante”. Según esa misma publicación, el encuentro habría tenido lugar el sábado pasado a las 18 en el skate park local, aunque no hay testigos que puedan dar fe de que tal reunión se haya concretado. Tampoco en este caso existen referencias concretas sobre la identidad de los participantes ni registros independientes que permitan confirmar la realización de la actividad más allá de la imagen viralizada.

El antecedente más cercano se registró el domingo pasado en Concepción del Uruguay, donde se difundió lo que sería el “primer encuentro therian provincial” en la plaza General Francisco Ramírez. La convocatoria, anunciada para las 19 horas y replicada por distintos medios periodísticos, finalmente no congregó a ningún participante ni organizador en el lugar, lo que alimentó la sospecha de que se trató de una iniciativa anónima sin sustento real.

Ese episodio abre interrogantes que hoy también sobrevuelan en Villaguay: ¿Se trata de un movimiento incipiente que comienza a organizarse en la región? ¿O de convocatorias anónimas que, aprovechando la visibilidad nacional del fenómeno, buscan generar repercusión o simplemente bromear en redes sociales?

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales ni voceros identificados que respalden la actividad anunciada para este sábado en la plaza 20 de Noviembre. En un contexto donde las redes amplifican tendencias y también rumores sin información fehaciente, la expectativa queda abierta y el interrogante planteado.

Más allá de si el encuentro therian y furry finalmente se concreta o no, el tema ya logró instalarse en la conversación pública local. Entre la curiosidad, la controversia y la incertidumbre, Villaguay no permanece ajena a un fenómeno que, nacido en ámbitos urbanos más masivos, ahora parece asomar -al menos en el plano virtual- en el corazón de Entre Ríos.