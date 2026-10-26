Victoria. - El aberrante femicidio de Andrea Fabiana Bruselario (48) en la localidad rural de Rincón del Doll mantiene conmocionada a toda la comunidad. A medida que pasan los días, la instrucción judicial a cargo del fiscal Dr. Iván Yedro suma elementos clave y consolida la situación procesal del único sospechoso: Cristian Díaz (33), empleado comunal y pareja de la víctima, sobre quien recayeron 90 días de prisión preventiva dictados por la Justicia, siendo alojado en la Unidad Penal Nº5.

Cómo avanzó la investigación

El caso comenzó a esclarecerse cuando una de las hijas de la víctima radicó la denuncia por averiguación de paradero, alertada por los diez días transcurridos sin lograr comunicarse con su madre. En los primeros momentos, el ahora imputado intentó desviar la atención de los investigadores asegurando que Fabiana se había marchado a otra ciudad por una supuesta propuesta laboral.

Sin embargo, las contradicciones y el entrecruzamiento de datos permitieron orientar la pesquisa. Mediante un allanamiento y un rastrillaje con canes policiales en un campo lindante a la vivienda del sospechoso, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, el cual presentaba indicios de una muerte violenta y motivó su traslado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia. Con esos elementos y las pericias de la Policía Científica, la fiscalía formalizó la imputación por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

El dolor y la exigencia de la comunidad

En paralelo al avance en los tribunales, el pulso social se hizo sentir en las calles. Convocados por familiares, amigos y organizaciones, los vecinos protagonizaron masivas y silenciosas marchas pacíficas —desde la Plaza Mariano Moreno y frente a los edificios judiciales— para manifestar su dolor y repudiar categóricamente el hecho.

Durante las movilizaciones, el entorno de la víctima expresó su firme postura frente a la estrategia legal del imputado, advirtiendo sobre posibles intentos de la defensa de alegar problemas de salud mental o inimputabilidad. Los allegados remarcaron que el acusado actuó con absoluta premeditación y plena capacidad de entendimiento tanto al cometer el hecho como al ocultar los rastros y la moto de la víctima. Asimismo, insistieron ante la Justicia en la necesidad de investigar a fondo para determinar si existieron cómplices o encubridores que hayan facilitado el encubrimiento en la zona rural.