La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ante la falta de respuestas a los reclamos por descuentos aplicados sobre honorarios profesionales.

La decisión fue comunicada formalmente a la obra social y comenzó a regir este lunes 2 de noviembre. Según informó el Círculo Médico del departamento Paraná, el conflicto se origina en débitos que consideran injustificados sobre prestaciones de internación facturadas durante junio y julio de 2026.

Reclamos por descuentos en honorarios médicos

Desde FEMER señalaron que realizaron distintas reuniones con representantes de OSER para aclarar las normas de facturación, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos.

Sin embargo, las gestiones no permitieron alcanzar un acuerdo. De acuerdo con el comunicado, persisten los incumplimientos y no existen plazos definidos para regularizar la situación.

La entidad sostuvo que los descuentos generan un perjuicio económico directo a los profesionales que realizaron las prestaciones, en un contexto que también está marcado por el atraso de los aranceles médicos establecidos por la obra social.

Ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, FEMER resolvió avanzar con la suspensión transitoria de la atención médica en internación para los afiliados de OSER, hasta que se encuentren soluciones al conflicto.

El reclamo del Círculo Médico

El Círculo Médico del departamento Paraná expresó su respaldo a la decisión de FEMER y reclamó que OSER brinde respuestas concretas para regularizar los pagos pendientes y resolver las diferencias existentes.

En el comunicado, la institución también manifestó su preocupación por el impacto del conflicto en la prestación de los servicios de salud y planteó la necesidad de restablecer su funcionamiento habitual.

La suspensión se mantendrá hasta que se avance en una solución, según lo informado por las entidades médicas.