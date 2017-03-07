La ciudad de San José de Feliciano vivirá entre el viernes y el domingo próximos la 44ºedición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que incluirá exposiciones artesanales, desfile de agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y recitales de grandes artistas.

En el marco de una rueda de prensa la intendenta de San José de Feliciano, Silvia Moreno precisó que el jueves próximo se realizará el Pre-Festival, con la actuación de artistas locales y regionales que buscan un espacio en el escenario mayor; mientras que el viernes, sábado y domingo serán las noches centrales, con la presentación de destacados artistas de la escena nacional.

“El viernes estará Jorge Rojas, el sábado Sergio Galleguillo y el domingo Los Tekis, Mario Boffil y otros artistas muy populares. Pero la fiesta va más allá del escenario mayor, ya que hay exposición de artesanías, el domingo se realiza el evento de la doma y el desfile de más de 1.000 jinetes. Son muchas actividades, con las que apostamos a mantener nuestras tradiciones”, destacó la presidenta municipal de Feliciano.