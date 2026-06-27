Con una importante convocatoria de productores, profesionales y empresas vinculadas a la ganadería intensiva, se desarrollaron en Paraná las Segundas Jornadas de Actualización Técnica para Establecimientos de Engorde a Corral, una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos para fortalecer la producción bovina y promover el intercambio de conocimientos.

La actividad tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones y reunió a referentes de distintos puntos de Entre Ríos y del país, quienes participaron de charlas técnicas y espacios de debate sobre nutrición, manejo ambiental, bienestar animal, sanidad y gestión de los recursos humanos en los establecimientos.

El director de Producción Animal de la provincia, Martín Sieber, destacó la respuesta del sector y el perfil de los asistentes.

"Nos acompañó un excelente marco de público. Lo más importante es que estuvieron presentes quienes trabajan todos los días en los feedlots. Además de los aspectos técnicos, incorporamos una charla sobre conducción de equipos de trabajo, porque las personas también son un factor clave para el éxito de cualquier empresa ganadera", señaló.

Producción y ambiente, dos desafíos que van de la mano

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el manejo ambiental de los establecimientos de engorde a corral, especialmente en lo referido al tratamiento de efluentes y la gestión de los residuos generados por las lluvias.

El asesor privado Leonardo Genero remarcó la importancia de planificar correctamente la ubicación y el diseño de los corrales para minimizar el impacto ambiental y aprovechar los recursos que pueden recuperarse mediante sistemas de sedimentación o almacenamiento.

En la misma línea, Leonel Bolzán, del Grupo Bolzán, valoró que la capacitación haya puesto el foco en integrar la producción con el cuidado del ambiente.

"Nos vamos con muchas herramientas para seguir mejorando. Hoy quedó claro que producir de manera eficiente también implica trabajar con responsabilidad ambiental", expresó.

Un espacio para compartir experiencias

Desde el sector productivo también destacaron el valor de generar ámbitos donde productores, asesores y empresas puedan intercambiar conocimientos.

Enrique Elía, responsable del feedlot Premium de La Paz, calificó la jornada como "excelente", tanto por el nivel de los expositores como por la participación activa del público.

Por su parte, Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, resaltó que estos encuentros fortalecen el trabajo conjunto entre las empresas del sector.

"Nuestro objetivo es generar una comunidad donde las experiencias compartidas ayuden a crecer y mejorar la ganadería intensiva en todo el país", sostuvo.

En tanto, Norbert Brenner, de Brelis Agroservicios, consideró que la capacitación permanente resulta fundamental frente a las nuevas exigencias ambientales y productivas que enfrenta la actividad.

Sanidad y alimentación, claves para la eficiencia

Otro de los temas abordados fue la importancia de la sanidad animal y la correcta alimentación para mejorar los índices productivos.

En ese sentido, Victorio Firpo, titular de Veterinaria Hernández, destacó la posibilidad de formar parte de la organización del encuentro.

"Aprovechando el buen momento que atraviesa la ganadería argentina, pudimos reunir a una gran cantidad de productores para abordar cuestiones sanitarias y estrategias que permitan aumentar la eficiencia de los sistemas de engorde a corral", afirmó.

La jornada volvió a confirmar el interés del sector por incorporar nuevas tecnologías, mejorar las prácticas de manejo y fortalecer la capacitación como herramientas para aumentar la competitividad de una actividad que sigue creciendo en Entre Ríos.