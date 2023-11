Nogoyá.- El pasado fin de semana, en Chile, nuestra ciudad estuvo bien representada por parte de Federico Fernández, que logró acceder a la final de los Juegos Panamericanos y consagrarse en la modalidad paleta de goma.

Fue una dura definición ante el mexicano Isaac Pérez, por 2-0, con parciales de 15-14 y 15-13, luego de 42 minutos intensos y disputados en la cancha de frontón treinta metros.

El día martes el nogoyaense regresó a su pueblo y fue recibido con honores. En primera medida estuvo en el municipio donde fue condecorado con una placa y dialogó con las autoridades para luego brindar una conferencia de prensa en el local de uno de sus sponsors.

El deportista olímpico definió su participación como una experiencia única, “disputar los Juegos Panamericanos para nosotros es el logro más grande a nivel deportivo, es de las competencias mas lindas, compartís con muchos deportes y muchos seleccionados, es muy difícil dimensionar lo que se vive en los juegos. Me acuerdo que a principio de año comencé a entrenar para ver si tenía la chance para participar de estos juegos y logré llegar hasta disputar la medalla de oro, estuvimos muy cerquita, jugamos al límite y eso nos ayudó a encarar más objetivos para mi carrera”.

Al ser consultado sobre el camino recorrido y los objetivos cumplidos a medida que pasaba el tiempo, el pelotaris local confiesa: “en cada entrenamiento pensé en dar el 100% porque estamos representando a la selección, pensando en la competencia y en este caso obligado a ganar luego del debut porque el primer partido lo perdí, entonces sí o si había que salir con ventaja en los dos partidos restantes”.

A pesar de que esto se tome como un importante logro en su carrera, el calendario de competencias no se detiene para Federico, ya que este fin de semana se encuentra en la provincia de San Luis, disputando partidos correspondientes al circuito nacional, “más allá de eso, los Juegos Panamericanos te abren muchas puertas y se puede llegar a dar alguna competencia en el exterior. Han surgido algunas posibilidades, pero acá en Argentina estoy bien en materia de competencia, me está yendo bien. Si surge alguna oferta, se pensará” anticipa.

Párrafo aparte tuvo el rol de la familia en esta nueva conquista deportiva: “mi familia acompaña mucho, heredé esto de mi abuelo, es una tradición que llevamos en la familia, siempre que vuelvo de competir, me voy a lo de mi abuelo y le cuento como fue. Mis viejos desde chico me dieron el apoyo para desarrollarme en este deporte, asi que esto sin dudas es un logro para todos, me pudieron acompañar y eso me puso muy contento” contó emocionado el atleta nogoyaense.

A futuro, Federico Fernández ya piensa en el Mundial 2026 de Pelota Vasca que se disputará en Francia, también está a la espera que se confirme si la disciplina formará parte de los Panamericanos 2027 para comenzar a fijarla entre los objetivos.

“No voy a dejar de entrenar, hay proyectos que se van a ir dando a medida que pasen las competencias, en el país hay muy buen nivel” reconoció.