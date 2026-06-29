El gobernador Rogelio Frigerio recibió en Casa de Gobierno al intendente de Federación, Ricardo Bravo, en una reunión en la que se analizó la situación económica que atraviesa el municipio y la necesidad de contar con un adelanto de fondos de coparticipación para hacer frente al pago de salarios y otros compromisos corrientes.

Según explicó el jefe comunal al término del encuentro, el pedido responde al complejo contexto económico que afecta a numerosas administraciones locales, marcado por la retracción de la actividad económica y el impacto que la disminución del movimiento turístico tiene sobre una ciudad cuya economía depende en gran medida de ese sector.

"Solicitamos un adelanto de coparticipación para poder afrontar las obligaciones salariales más próximas", indicó Bravo, quien manifestó su confianza en obtener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo provincial.

Un contexto que también afecta a los municipios

El intendente señaló que la asistencia financiera resulta posible gracias a las gestiones que la Provincia realiza ante el Gobierno nacional para acceder a recursos que luego permiten acompañar a las administraciones municipales.

En ese sentido, reconoció que muchos municipios atraviesan dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.

"En el escenario actual, sin este tipo de herramientas resulta muy difícil cumplir con las obligaciones del tesoro municipal", sostuvo.

Obras y proyectos para la ciudad

Además de la situación financiera, la reunión permitió avanzar en distintas gestiones vinculadas con obras de infraestructura y mejoras en servicios que el municipio impulsa para la ciudad termal.

Aunque no trascendieron detalles de cada proyecto, Bravo señaló que mantiene un contacto permanente con funcionarios provinciales para dar continuidad a las iniciativas que Federación considera prioritarias.

"La relación con la Provincia es muy buena"

El presidente municipal destacó el vínculo institucional que mantiene con la administración de Frigerio y aseguró que existe un diálogo fluido con el Gobierno entrerriano.

"La relación con la Provincia es muy buena. Tengo un excelente diálogo con todos los funcionarios", afirmó.

También mencionó el trabajo conjunto que viene desarrollando con el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, con quienes —según indicó— mantiene contacto permanente para impulsar las distintas gestiones que necesita la ciudad.

Bravo se mostró optimista respecto del pedido formulado al gobernador y consideró que el adelanto de coparticipación será una herramienta clave para garantizar el normal funcionamiento del municipio mientras continúa el actual escenario de restricciones económicas.