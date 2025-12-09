Con un importante marco de público y la presencia de autoridades municipales, Federación dejó inaugurada este domingo su temporada estival 2025/2026. El acto tuvo lugar en el escenario de Playa Grande, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad, donde se desarrolló la ceremonia oficial que marca el inicio del verano.

El presidente municipal, Ricardo Bravo, encabezó la actividad y brindó unas palabras a los presentes, destacando el trabajo realizado durante todo el año para preparar a Federación para una temporada que se proyecta como una de las más importantes de los últimos tiempos. Antes de su discurso, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, repasó las tareas de promoción y fortalecimiento de la oferta turística que viene desarrollando la dependencia a su cargo.

Como es tradición, el acto incluyó la bendición de las playas, a cargo del diácono Claudio Hermann, un gesto simbólico que antecede al inicio de las actividades recreativas y de seguridad en las zonas costeras.

Una ciudad lista para recibir turistas

Federación se prepara para ofrecer una amplia y renovada oferta turística que combina naturaleza, diversión y eventos de jerarquía. Su principal atractivo, el Parque Termal y Acuático, se complementa con playas que este año lucen en óptimas condiciones gracias al trabajo sostenido de la gestión municipal.

La temporada también estará marcada por grandes propuestas culturales y recreativas. Entre ellas se destaca la Fiesta Nacional del Lago, que contará con artistas de renombre como KPersonajes, Damas Gratis y Axel, además de otras figuras que completarán la cartelera. A esto se suman los tradicionales carnavales, que comenzarán el último fin de semana de enero, y la diversidad natural que ofrece la región, con espacios como el lago y la Reserva Chaviyú, ideales para el turismo de aventura y el contacto con la naturaleza.

Presentación del cuerpo de guardavidas y acompañamiento institucional

Durante la ceremonia se presentó al cuerpo de guardavidas que prestará servicios tanto en las playas de la ciudad como en el Parque Termal. Además, acompañaron el acto representantes de las principales fuerzas de seguridad: Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada para garantizar una temporada segura.

Cierre con música en vivo

El evento culminó con la presentación del cantante Maxi Frutos y el show musical de la banda “Ahí Va el Sabor”, que aportaron ritmo y color a la tarde en Playa Grande y dieron el puntapié inicial a un verano que promete movimiento, turismo y propuestas para todos los gustos.