La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y el Banco Entre Ríos mantuvieron una reunión institucional en la que acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer el comercio y la actividad económica local.

El encuentro permitió compartir miradas sobre la realidad del sector comercial entrerriano, intercambiar experiencias y analizar distintas iniciativas que permitan continuar acompañando a comercios, PyMEs y emprendimientos de la provincia.

Durante la reunión, el Banco Entre Ríos presentó las distintas acciones que desarrolla para promover el consumo local a través de sus tarjetas, que actualmente alcanzan a más de 1.200 comercios de la provincia, junto con promociones especiales vinculadas a fechas comerciales y propuestas que buscan generar oportunidades tanto para los clientes como para los comercios adheridos.

Asimismo, se destacó el acompañamiento que la entidad brinda a distintas actividades productivas, eventos y fiestas provinciales, como parte de su compromiso de estar cerca de las comunidades y de los sectores que impulsan el desarrollo de Entre Ríos.

En este marco, ambas instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que permita mantener un diálogo permanente y generar nuevas iniciativas de manera articulada. La propuesta contempla, entre otras acciones, acercar información y novedades a las distintas cámaras y centros comerciales que integran FEDER, promoviendo espacios de intercambio y la construcción de proyectos que generen beneficios concretos para los comercios entrerrianos.

La Federación Económica de Entre Ríos nuclea a más de 35 centros comerciales, cámaras y asociaciones de distintos puntos de la provincia, representando a una amplia diversidad de sectores vinculados al comercio, la industria y los servicios.

De la reunión participaron, por parte de FEDER, su presidente, Silvio Farach, y Gonzalo Broin, coordinador. En representación de Banco Entre Ríos estuvieron presentes Diego Amica, gerente Corporativo de la Red de Negocios Minoristas; Alejandro Altamirano, gerente de Banca Minorista; Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista; y Pablo Picatto, coordinador Comercial de Sucursales.