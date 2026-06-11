Febrero se viste de tradición para dar cierre a los 46 años del Festival de Jineteada y Folclore
Febrero se viste de tradición para dar cierre a los 46 años del Festival de Jineteada y Folclore, que debido a las inclemencias del tiempo, tuvo que ser suspendido el pasado enero. Dos noches camperas brindará Diamante el viernes 24 y el sábado 25 de febrero, para recibir una vez más a tropilleros, jinetes, apadrinadores y palenqueros en el Campo Lisardo Gieco; realizándose la esperada final de jineteada y la coronación de los nuevos campeones de 2017.
Por su parte, el escenario Carlos Santa María con la conducción de Pablo Markocich, Claudia García y Dana Olivera Taleb, recibirá a Leandro Lovato, Juanjo Domínguez, Los del Gualeyan, Hipólito Sosa y su Conjunto, Los Tatas del Chamamé y Raíces jóvenes. Además se presentarán una vez más los jóvenes de FusiónArte.
La entrada general se fijó en 250 pesos y los menores (6 a 11 años) abonarán 130 pesos, en tanto que jubilados y estudiantes (a partir de los 12 años) pagarán 200 pesos. Por su parte, el acceso a las plateas y sector de sillones será gratuito. “Se pensó en la situación económica y de esta manera brindarles a los vecinos de Diamante y turistas, una entrada más accesible para disfrutar de este gran evento, que es nuestra Fiesta Gaucha” expresó el Director de Turismo, Tec. Diego Ré.
Grilla artística
Viernes 24
Jineteada
FusiónArte
Leandro Lovato
Hipólito Sosa y su Conjunto
Los Tatas del Chamamé
Jineteada
Sábado 25
Final de Jineteada
Raíces jóvenes
Juanjo Domínguez
Los del Gualeyan
Entrega de premios
Conducción escenario: Pablo Markocich – Claudia García – Dana Olivera Taleb
Animadores de Jineteada
Chano Izaguirre (Victoria- Entre Ríos)
Marcelo Pellejero (Carmen de Las Flores, Bs.As.)
Payadores
Juan Rivero (Diamante, E. Ríos)
Fabián Giménez (María Grande, E. Ríos)
Pedro Saubidet (San Cristóbal, Sta. Fe)
Iván Hofstetter (María Luisa, E. Ríos)