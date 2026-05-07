Faustino nació en una familia donde el amor por el folclore forma parte de la vida cotidiana. Entre guitarras, danzas, reuniones familiares y mateadas, creció rodeado de música y costumbres tradicionales que heredó de sus abuelos y de sus padres. En su hogar, el folclore no solo se escucha: se vive.

Una de las características que más lo identifica es su inconfundible estampa gaucha. Bombacha, botas, faja y pañuelo forman parte de su imagen en cada presentación, como una manera de honrar las raíces y mostrar con orgullo su identidad. Esa presencia tradicional ya se convirtió en su sello personal arriba y abajo del escenario.

Sus primeros pasos en la música comenzaron a los seis años, guiado por el reconocido payador Tito Samuel Garcilazo. Desde entonces, inició un camino de aprendizaje y crecimiento artístico que lo llevó a participar en distintos eventos culturales de Victoria. Al principio con timidez, pero siempre acompañado de una sonrisa y una pasión que fue conquistando al público.

Fue durante noviembre de 2025, en el marco del Mes de la Tradición, cuando muchas personas comenzaron a conocerlo más profundamente. Su participación en encuentros culturales despertó el cariño de vecinos y espectadores, que encontraron en él una combinación de talento, humildad y amor genuino por las costumbres argentinas.

Ese mismo verano, en enero, Faustino cumplió uno de sus mayores sueños: viajar con sus propios ahorros al Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba, para ver a uno de sus ídolos, Chaqueño Palavecino. La experiencia no solo le permitió disfrutar del festival desde el público, sino también compartir peñas y encuentros con artistas de distintas provincias, fortaleciendo aún más su deseo de seguir creciendo en la música.

El acompañamiento de la comunidad también fue clave en su desarrollo artístico. Gracias a una rifa solidaria organizada para ayudarlo, Faustino logró grabar sus dos primeras canciones, actualmente disponibles en YouTube para quienes quieran conocer su trabajo.

Además de la música, comparte junto a su hermana Ernestina, de cuatro años, otra gran pasión: la danza folclórica. Ambos integran el Ballet Folclórico Luz de Luna de Victoria, donde continúan fortaleciendo el vínculo con la cultura tradicional.

Actualmente, el joven cantor sigue perfeccionándose con clases de canto y guitarra, decidido a seguir aprendiendo y creciendo artísticamente. Y como cualquier chico de su edad, también encuentra tiempo para disfrutar del fútbol y de la vida cotidiana.

El pasado fin de semana participó del evento cultural Pre Fiesta del Sábalo y Regionales realizado en Victoria, donde compartió una jornada de música y danza folclórica. Allí se consagró ganador en la categoría cantante solista, logro que le permitirá integrar la grilla artística de la próxima Fiesta Mayor del Sábalo y Regionales, prevista para octubre.

Con humildad, esfuerzo y un profundo amor por las tradiciones, Faustino Figueroa representa el valor de las raíces culturales y el talento joven que florece en el interior entrerriano. Con sus pilchas gauchas y la guitarra en la mano, demuestra que cuando un sueño se canta desde el corazón, toda una comunidad se detiene a escuchar.