En una decisión que sacude al sector industrial argentino, Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su histórica planta industrial ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo de crisis —figura legal a la que la compañía había adherido en 2019—, sino de un cierre total de operaciones. “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”, señaló un allegado a la firma en declaraciones periodísticas.

La empresa, fundada en 1940, indemnizará a todos sus trabajadores conforme a la legislación vigente.

Un final tras más de 80 años de historia

En un breve comunicado fechado hoy y firmado por “el Directorio”, la compañía explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En el texto, la firma destacó su liderazgo industrial basado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico y la calidad, recordó que fue pionera en el abastecimiento del mercado de neumáticos radiales y subrayó su presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, expresó la compañía.

No hubo declaraciones públicas de Javier Madanes Quintanilla, presidente de la firma y también titular de Aluar. Según el ranking 2024 de Forbes Argentina, su patrimonio asciende a unos USD 1.500 millones. “Javier está destrozado, hoy es un día de luto”, reveló una fuente cercana.

Crisis prolongada y presión importadora

El cierre se produce en un contexto de fuerte crisis para el sector industrial, con impacto directo de la apertura económica y el incremento de importaciones, particularmente de neumáticos provenientes de Asia. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, sostuvo la fuente consultada.

Ya en mayo de 2024, cuando la empresa despidió a 97 trabajadores, había advertido sobre una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En aquel momento, Fate señaló que enfrentaba factores estructurales adversos como elevada carga impositiva, restricciones cambiarias, deficiencias de infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad y conflictividad gremial.

También denunció “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior que generaban una brecha de competitividad “insalvable” frente a productos importados, lo que tornaba inviable continuar exportando desde Argentina.

En 2022, el sector atravesó un prolongado conflicto con el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumatico de la Argentina, que paralizó las plantas de las tres fabricantes del país —Fate, Pirelli y Bridgestone—. En ese contexto, Madanes había calificado la situación como un escenario de “neo-anarquismo que impide producir”.

Meses atrás, durante una visita por el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel recorrió la planta y protagonizó un tenso intercambio con el líder del gremio, Alejandro Crespo, quien cuestionó la apertura de importaciones.

Un predio industrial sin destino definido

La planta de Virreyes ocupa más de 157.000 metros cuadrados cubiertos en un terreno de 40 hectáreas y cuenta con capacidad productiva superior a los 5 millones de cubiertas por año. Por el momento, no está definido el destino del predio tras el cierre.

Datos difundidos a mediados de 2025 anticipaban la magnitud de la presión importadora: en mayo ingresaron al país más de 860.000 neumáticos del exterior, la cifra mensual más alta en más de dos décadas, lo que obligó a las marcas nacionales a reducir precios hasta un 15%.

Con esta decisión, se cierra un capítulo emblemático de la industria nacional. El anuncio de Fate no solo implica la pérdida de casi mil puestos de trabajo, sino que reabre el debate sobre el impacto de la competencia externa, la estructura de costos locales y el futuro del entramado productivo argentino.