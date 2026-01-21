Desde la Jefatura Departamental Villaguay se informó que en la noche del martes 20 de enero de 2026, alrededor de las 23:40 horas, se produjo un grave siniestro vial en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida, en la ciudad de Villaguay.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el accidente involucró a tres vehículos: una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un automóvil Fiat Mobi.

Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta —un hombre de 25 años y una joven de 17—, así como los ocupantes del Renault 12 —un hombre de 74 años y dos mujeres de 66 años— debieron ser trasladados de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Con el correr de las horas, desde el centro de salud se informó que el conductor de la motocicleta, de 25 años, sufrió lesiones de carácter grave, mientras que la menor de 17 años presentó lesiones de consideración. En tanto, las dos mujeres de 66 años resultaron con heridas de distinta gravedad, y una de ellas fue derivada a un centro de mayor complejidad debido a su cobertura de salud.

Lamentablemente, también se confirmó el fallecimiento del ciudadano Garay Roque Elesio, de 74 años de edad, quien viajaba en el Renault 12.

Según los datos brindados desde la Jefatura, el automóvil Fiat Mobi perseguía a la motocicleta que circulaba por calle Almeida, mientras que el Renault 12 transitaba por la otra arteria; y de acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, el Fiat Mobi habría alcanzado y colisionado a la moto, y posteriormente ambos impactaron contra el Renault 12.

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro de los rodados, la realización de test de alcoholemia y la detención del conductor del Fiat Mobi, un hombre de 27 años, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental Villaguay a disposición de la Justicia, en el marco de una causa caratulada como Homicidio Culposo.

Otro de los datos incorporados a la causa

Lo que llamo la atención de la policía fue la conducta posterior del conductor del Fiat Mobi; quien tras el choque se dio a la fuga del lugar. En primera instancia se habría dirigido hacia el hospital y luego, cuando fue localizado por los efectivos policiales, nuevamente se dio a la fuga. Además, se investiga un posible vínculo entre la adolescente de 17 años que viajaba en la motocicleta y el conductor del automóvil Fiat, de 27 años, lo que habría motivado la persecución.

Tareas en el lugar

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental Villaguay, Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, personal del Comando Radioeléctrico y mecánicos policiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente.