De acuerdo a la información oficial, en el accidente intervinieron un camión Scania, conducido por un hombre de 33 años domiciliado en la ciudad de Crespo, que circulaba en sentido Diamante–Victoria, y una motocicleta Honda XR de 125 cc. En esta última se trasladaba un hombre de 65 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Baradero, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar a raíz del impacto.

Tras el hecho, agentes policiales trabajaron en el ordenamiento del tránsito vehicular, que permaneció asistido hasta la finalización de las pericias correspondientes, restableciéndose luego la normal circulación sobre la ruta.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de los equipos de accidentología para determinar con precisión las formas, circunstancias y la secuencia en la que se produjo el luctuoso siniestro.

Desde la Policía recordaron a la comunidad la importancia de mantener la responsabilidad y la prudencia al momento de conducir, respetando las normas de tránsito como la mejor manera de prevenir y evitar tragedias en las rutas.