La Jefatura Departamental Villaguay informó que en la tarde del lunes 26 de enero de 2026, alrededor de las 15:00 horas, se registró un siniestro vial con una persona fallecida sobre la Ruta Nacional N° 127, a la altura del kilómetro 117, en el puente sobre el arroyo Las Toscas, en jurisdicción del departamento La Paz.

Por causas que aún se tratan de establecer, un camión de transporte de animales, perteneciente a la empresa Tomasello, que circulaba en sentido suroeste–noreste y lo hacía sin carga, protagonizó un siniestro que derivó en el incendio total del rodado. Una vez controlado el fuego, se constató la presencia de un cuerpo sin vida debajo del camión, tratándose de una sola persona involucrada en el hecho.

En una primera instancia intervino personal de la Comisaría Bovril, haciéndose presente el jefe de la dependencia, quien intentó rescatar a la víctima. Durante esa acción sufrió intoxicación por inhalación de gases y quemaduras, sin poder concretar la extracción debido a la intensidad del incendio.

La persona fallecida fue identificada como Diego Sebastián Lukac, de 51 años, domiciliado en la provincia de Santa Fe. Según se informó, el conductor provenía de la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde había dejado hacienda y pernoctado, y se dirigía hacia una estancia en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, con el objetivo de cargar animales.

En el lugar continúa trabajando personal policial y servicios de emergencia, mientras que el hecho se encuentra en plena etapa investigativa, con la correspondiente intervención de la autoridad judicial competente, a fin de determinar las circunstancias que derivaron en el trágico episodio.