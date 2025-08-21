Un trágico accidente se produjo en la tarde de este jueves en el Acceso Norte de Paraná, cuando un camión embistió a un hombre, provocándole la muerte en el acto.

El siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 168, en inmediaciones del predio donde días atrás se desarrolló la Fiesta de Disfraces, según informó ElOnce.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre perdió la vida de manera inmediata tras el impacto, por lo que los equipos de emergencia que acudieron al lugar no pudieron asistirlo.

Operativo en la zona

Personal policial y de tránsito trabajó en la escena para ordenar la circulación vehicular, que permaneció parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias.

Los investigadores recolectan testimonios de testigos y evidencias en el lugar con el objetivo de determinar las circunstancias exactas de la embestida fatal.