La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) mantuvo ayer un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernaudo, en el que uno de los temas centrales fue el reclamo histórico por el mantenimiento de los caminos rurales. Al término de la reunión, el secretario de FARER, Sergio Dalcol, expresó su preocupación por la situación de Vialidad Provincial, el organismo encargado de la red vial entrerriana, al que calificó como "absolutamente ineficiente e ineficaz".

Dalcol destacó que, si bien se observan mejoras en comparación con la gestión anterior, la estructura actual de Vialidad no es adecuada para resolver los problemas de los caminos rurales. "Vialidad, cómo está, es un organismo absolutamente ineficiente e ineficaz. No puede estar estructurado como está hoy para el mantenimiento de los caminos de tierra primario y secundario", afirmó.

El dirigente rural subrayó que el problema no radica en la falta de recursos económicos, sino en la gestión del organismo. "Aunque se le cuadrupliquen los recursos, nunca va a llegar a hacer las cosas bien. Lamentablemente, tiene una estructura que es ineficiente e ineficaz, por problemas que vienen de años", sostuvo.

Puede interesarte

Una alternativa en debate

Frente a esta situación, Dalcol planteó la necesidad de buscar una alternativa que involucre una mayor participación de los municipios, comunas y juntas de gobierno, en un esquema de interacción público-privada. "La idea es hacer una redistribución geográfica y de logística, donde las intendencias, las comunas y los consorcios tengan un rol protagónico", explicó.

Sin embargo, aclaró que esta propuesta no implica volver al antiguo modelo de consorcios camineros, que generaba resistencias entre los productores. "Hay una serie de cuestiones que el productor dice: 'Encima que yo me tengo que dedicar a trabajar en mi campo, me tengo que hacer cargo de esto'", recordó. No obstante, destacó que, en la práctica, muchos tramos de caminos ya se mantienen de manera informal gracias a la colaboración entre vecinos.

Obras viales y tercerización

Respecto a las obras de mayor envergadura, como la construcción de puentes, Dalcol consideró que Vialidad debería limitarse a cumplir un rol administrativo y tercerizar las tareas de construcción en empresas privadas. "Cuando uno ve que van a hacer una maniobra, ve 10 personas, donde con una empresa privada ve una. Eso evidentemente hay que corregirlo", afirmó.

El secretario de FARER también se refirió al anuncio reciente del gobierno provincial de destinar el 100% del impuesto inmobiliario rural al mantenimiento de los caminos. Aunque valoró la medida, advirtió que "no estamos hablando de cifras significativas" y que, sin un cambio estructural en Vialidad, los resultados seguirán siendo insuficientes. "Por más que le demos millones y millones de pesos, de dólares o de lo que fuere, nunca vamos a solucionar el problema", insistió.

Un camino por recorrer

Dalcol concluyó que, si bien el gobierno parece estar tomando conciencia de la gravedad del problema, aún queda un largo camino por recorrer. "Es la idea, ese es el norte, por lo menos lo que yo interpreté. Pero eso es un camino a recorrer, porque en primera instancia tenemos que tener el tema del ordenamiento territorial", señaló.

En definitiva, la reunión entre FARER y el ministro Bernaudo dejó en evidencia la urgencia de reformular el funcionamiento de Vialidad Provincial y buscar soluciones innovadoras para mejorar la red vial rural, un reclamo que sigue siendo prioritario para el sector agropecuario entrerriano.