El viernes 14 de abril la Sociedad Rural de Villaguay fue escenario de una nueva reunión de Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), donde se definió como será la consulta a los candidatos a gobernador sobre los temas de interés agropecuario.

La idea de convocar a los distintos postulantes había sido adelantada días atrás por el titular del organismo a la agencia APFDigital: “Nos debemos un debate con los postulantes y, con el que gane, marcarle día a día sí está cumpliendo con lo prometido al sector”.

La sequía que azotó a Entre Ríos durante tres campañas consecutivas sigue siendo uno de los temas que más ocupan a los productores, ya que las medidas anunciadas, básicamente por el Gobierno nacional, no encuentran operatorias que sean simples y eficientes: “Aún nos encontramos con escollos burocráticos que hacen pedregoso el camino hacia los beneficios. Ya pasaron tres períodos de sequía y muchos productores siguen peregrinando en búsqueda de la ayuda prometida”, explicaron.

En tanto, uno de los temas definidos por los dirigentes rurales tuvo que ver con la forma en que interpelará a los candidatos a gobernador en relación a las cuestiones inherentes al sector agropecuario: “Se definió que una vez que cada partido o frente dirima sus representantes, se los convocará para que expongan sobre diversos temas que les serán anticipados. O sea, vamos a esperar que se desarrollen las PASO y luego haremos un encuentro con todos los candidatos para hablar de las propuestas concretas y específicas para el campo entrerriano”, señalaron.

En este sentido, el titular de la Farer, el médico veterinario José Colombatto, señaló que “seguramente el encuentro se concrete en el mes de septiembre. Ahí vamos a escuchar qué tiene para decir cada candidato en relación al sector. No es menor el hecho de tener políticas públicas claras para el campo. Hoy somos uno de los sectores más importantes en cuanto a inversión, aportes al fisco, empleo y desarrollo de las ciudades, por lo que no podemos tener más gobernadores que no sepan o no quieran saber qué significa y qué implicancias tiene el campo en Entre Ríos”.