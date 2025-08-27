En un nuevo avance del programa de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), familias del departamento Paraná concretaron la firma de las escrituras que consolidan la titularidad de sus viviendas.

El acto se desarrolló en el Museo de Casa de Gobierno y contó con la participación del presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; el escribano delegado, Sebastián Ibarra; el intendente de María Grande, Héctor Antonio Solari; la presidenta municipal de Tabossi, Elsa Miraglio, además de las familias beneficiarias.

Las escrituras corresponden a unidades habitacionales de los barrios Hasenkamp 36 Viviendas; María Grande 9 Viviendas; Tabossi 4 Viviendas, así como también a otras viviendas de la localidad de Quebracho.

Durante la ceremonia, Schönhals destacó la importancia de este paso para las familias entrerrianas: “Cada escritura es un sueño hecho realidad que brinda seguridad y refleja el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio y del IAPV para que las familias puedan contar con su título de propiedad definitivo”, subrayó.

La regularización dominial forma parte de una política habitacional que busca garantizar derechos y brindar certezas jurídicas a miles de familias de la provincia. Con la entrega de títulos de propiedad, se consolida no solo la posesión de una vivienda, sino también la posibilidad de proyectar un futuro con mayor estabilidad y seguridad patrimonial.