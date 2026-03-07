Crespo- Como tantas veces informamos, en Crespo, con esfuerzo de muchas familias, las escuelas se amplían y suman lugares, pensando a futuro, siempre apostando por avanzar.

Esta vez es noticia la Unión de Padres del Colegio Sagrado Corazón. Es que, en relación al Campus, lugar conocido como ‘Campo de las Hermanas’, sus actuales integrantes, en ejercicio desde 2022, comentaron que “Heredamos un lindo proyecto que viene de la Unión de Padres anterior y le estamos dando forma, levantando paredes en el espacio físico de ese lugar. Es una construcción grande y tiene muchos años. Empezó con una casona vieja donde se hacían prácticas de campamentos y demás actividades, y fue cambiando. Parecía un lugar alejado décadas atrás, pero hoy ya es parte de la ciudad por su emplazamiento, siendo un espacio verde bien conservado”.

Proyectando

Recordaron que “Cuando arrancamos como grupo de trabajo hicimos una poda fuerte como primera tarea, también corregimos cuestiones del corte de pasto, porque se iba mucho presupuesto en eso. Y notamos que había planos que oportunamente se habían presentado ante el Municipio, pero no se habían obtenido respuestas positivas en esos años. Logramos finalmente la aprobación, lo que nos permitió iniciar los trabajos. Con inflación, lo mejor era invertir, comprar hormigón, fierros, para hacer la platea como primer paso. Para los baños ya tenés 240 metros cuadrados, por ejemplo. Hay vestuarios y baños tanto masculino como femenino además del Depósito de Educación Física y la cocina grande, emplazado todo junto al galpón que ya estaba instalado”.

Sumaron como explicación que “Hecho eso pedimos presupuestos a albañiles y se hizo hace dos años la platea. Volvimos a juntar dinero con las fiestas de fin de año, cuotas y el alquiler del Salón Auditorio, que es lo que tenemos para recaudar. Compramos ladrillos, chapas, perfiles y tornillos, retirando y guardando en el galpón. De a poco empezamos a levantar paredes y estamos techando también, para volver después a recaudar, revocar, comprar lo necesario y avanzar, que es el objetivo”.

Explicaron a Paralelo32 que “Al espacio lo utilizan todos los niveles, desde el Inicial hasta el Terciario, pasando por primario y secundario, de ahí su importancia. La construcción no se puede hacer de un momento al otro, pero vamos avanzando. Parece simple, pero con los costos de construcción no es sencillo. Todo se hace juntando primero e invirtiendo después”.

Lo hecho

Comentaron que “El predio es grande, y además de lo que se ve, hay otras mejoras que están, pero no se observan. Se hizo toda la proyección de canchas. Para eso hay que nivelar tierra, cerrar espacios, pensando en espacios para fútbol, vóley y softbol. El cableado subterráneo para la iluminación está hecho, lo mismo que la colocación y plantado de los postes de hormigón que había donado ENERSA oportunamente. Y tenemos comprado ya todo lo necesario en cuanto a luminarias”, recordaron.

“Hay inversión permanente, porque también hay que mantener el espacio. Como grupo de papás nos encargamos del mantenimiento. Logramos convenios con la Municipalidad anteriormente, y veremos este año como nos vamos manejando. La manutención la hacemos nosotros, si contratamos cortadores de pasto pedimos que sean monotributistas para que puedan facturar, haciéndoles un seguro mientras desarrollan sus tareas. Tratamos de ser prolijos”, comentaron.

Otras iniciativas

“Estamos enfocados principalmente en las mejoras en el Campo. Sacamos los eucaliptus que había, porque con el paso del tiempo se hacen grandes, cargan mucha agua y corren riesgo de caer. Teniendo en cuenta que se hacen campamentos y actividades con chicos, nos pareció prudente tomar esa decisión. En esos lugares plantamos otras especies, autóctonas. Además, realizamos la conexión de las cloacas a la calle, porque se trabajaba con pozos negros”, indicaron.

“También nos enfocamos como Unión de Padres en la Muestra de Fin de Año, donde desarrollamos la cantina; y la feria de uniformes y ropa del Colegio, a cargo de las mujeres del grupo. Muchos acercaban uniformes y se iban amontonando con el paso de los años. Se donaba, se llevaban a otros lugares, y decidimos que teníamos que encontrar la forma de que nuestros alumnos los pudieran aprovechar. Los lavamos, dejamos en excelentes condiciones, sacando manchas, arreglando, cosiendo, dejando todo en buen estado. Estamos felices porque los uniformes que tenemos son donaciones de las mismas familias que ya no los utilizan. Hay sentido de pertenencia. Se hace la feria y para muchos es una solución. Se deja todo en excelentes condiciones y con precios accesibles”, explicaron.