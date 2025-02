Este martes 25 de febrero, familiares y amigos de los tres jóvenes fallecidos en un accidente de tránsito en abril de 2024 realizarán una movilización frente a los Tribunales de Paraná para exigir justicia. La convocatoria se da a poco más de una semana del inicio del juicio contra Maximiliano Eduardo Zapata, conductor del otro vehículo involucrado en la tragedia.

El hecho

El accidente ocurrió el domingo 7 de abril de 2024, alrededor de las 6:45, en el kilómetro 404 de la Ruta Nacional 12, cerca de la localidad de Crespo. Un Toyota Corolla, conducido por Zapata, de 31 años, quien viajaba acompañado por una joven de 35, impactó de frente contra un Volkswagen Golf en el que se desplazaban cuatro personas domiciliadas en la localidad de Tabossi. Como resultado del siniestro, tres de los ocupantes del Golf fallecieron en el lugar: Néstor Rodríguez (25), Ayrton Bertozzi (24) y Brian Bertozzi.

Por este hecho, Zapata fue imputado por "homicidio culposo triplemente agravado" debido a que manejaba a una velocidad superior a 30 kilómetros por encima del límite permitido, por haber causado la muerte de más de una persona y por violar las normas de tránsito sobre sentido de circulación. La fiscalía ha solicitado para él una pena de cinco años y ocho meses de prisión.

Desde el momento del accidente, Zapata quedó detenido: inicialmente en una clínica de Crespo, donde se recuperó de sus heridas, y luego bajo régimen de prisión domiciliaria. En esa condición enfrentará el juicio, que dará comienzo el próximo 5 de marzo.

El reclamo de justicia

Ante esta situación, la familia de los hermanos Bertozzi ha convocado a una marcha para el martes 25 de febrero a las 8 de la mañana, frente a los Tribunales de Paraná. “Hemos realizado al menos cinco marchas, pero el conductor siempre tuvo privilegios y nunca pisó la cárcel. Queremos un juicio justo”, manifestó Carina Emeri de Bertozzi, madre de Ayrton y Brian.

En declaraciones a FM Estación Plus de Crespo, la mujer explicó que durante las tres audiencias previstas para el juicio declararán alrededor de 18 testigos, entre ellos efectivos policiales y bomberos que intervinieron en el lugar del siniestro. Sin embargo, cuestionó la falta de ciertos peritajes: “El médico policial no le realizó los análisis de alcoholemia ni de drogas a Zapata, a pesar de que era una orden fiscal. Se le hicieron pruebas hasta a mi hijo fallecido, pero a él no. No sé si es por ser humilde que se las hicieron a él y al otro no”, lamentó.

Ante esta irregularidad, la familia presentará una denuncia penal contra el profesional responsable de los exámenes.

Intento de juicio abreviado

La madre de las víctimas también denunció que la defensa de Zapata intentó llegar a un acuerdo judicial a través de un juicio abreviado, ofreciendo una compensación económica. “El abogado de él ofreció plata. No quiero dinero, quiero que vaya a la cárcel”, afirmó tajante.

Finalmente, enfatizó la gravedad de lo sucedido: “No fue un accidente por morder la banquina o por un neumático reventado. Fue como sacar un revólver y matar a tres personas. Cruzó la doble línea a alta velocidad. Menos mal que estaba la cámara de la estación de servicio, sino estaríamos peor”.

Con la movilización convocada para el martes 25, la familia y los amigos de las víctimas esperan visibilizar su reclamo y garantizar que el juicio se lleve adelante con transparencia y justicia.