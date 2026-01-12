Nogoyá.- Desde el 2002 a la fecha, hacer referencia a este caso es escribir prácticamente lo mismo. Cada 13 de enero está en agenda para marcar el triste aniversario de la última vez que se vio con vida a la familia Gil – Gallego, compuesta por Rubén Mencho Gil, de 56 años en su momento, su esposa Margarita Gallegos de 26 y sus cuatro hijos, María Ofelia, Osvaldo José, Sofía Margarita y Carlos Daniel, de 12, 9, 6 y 2 años respectivamente. Para tomar real dimensión del tiempo pasado, hoy el padre de familia tendría ochenta años y el menor de los niños 26.

En 24 años pasó de todo en el mundo, menos en el expediente judicial que permanece abierto en Juzgado de Transición y Garantías de nuestra ciudad. La tecnología tuvo su avance más significativo, internet digitalizó las bases de datos del mundo, la telefonía acortó distancias, Google se convirtió en un “encuentra todo” para nuestra rutina. Pero, a pesar de tanto avance, las respuestas han sido nulas para una abuela que busca la verdad desde hace 24 años, que quiere saber qué pasó con su hija, su yerno y sus nietos.

Excavaciones, rastrillajes, testimonios; nada ha servido para conducir a la verdad, para saber que pasó con la familia de seis integrantes que desapareció en 2002 mientras prestaban labores como puesteros en Estancia La Candelaria, ubicada en Crucesitas Séptima, propiedad de Alfonso Goette. Un productor rural con raíces alemanas que en su momento declaró que la familia se fue del establecimiento, pero nadie de la zona pudo asegurar que los Gil salieron del campo.

Hoy la abuela de los niños, Delia Gallego continúa como querellante de la causa junto a una de sus nietas. El único cambio reciente que generó una nueva expectativa fue la aparición de un nuevo abogado: Marcos Rodríguez Allende que tomó la causa y optó por un recurso sin precedentes para una causa de este tipo. Pedirá mediante Cancillería imágenes satelitales a la NASA sobre los movimientos de suelo ocurridos en 2002 en el campo de Crucesitas Séptima.

Como precedente, la NASA ha aportado datos de este tipo para hallazgos geológicos, como es el caso de una nueva isla en el mar Caspio. Para ello compartieron una cronología de imágenes que comienzan en 2021 y culminan en 2025 con una nitidez única, lo que da a pensar que, en caso de haber un movimiento de suelo en la estancia, el organismo estadounidense podría aportar a la teoría de que los seis integrantes de la familia estarían enterrados en la parcela de 500 hectáreas. Esa es la sospecha más fuerte que tiene el abogado de la querella y en parte la abuela de los niños que ya no tiene esperanzas de hallarlos con vida, pero necesita saber la verdad, saber donde están para llevarles una flor en el día de su cumpleaños.