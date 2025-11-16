Nogoyá.- Un cuarto de siglo ha pasado y la búsqueda de la familia Gil – Gallego cobra interés nuevamente por la incorporación de tecnología que podría aportar vital información sobre movimientos de suelo ocurridos en el año 2002.

Los drones de la policía de Entre Ríos realizaron un escaneo del establecimiento de Crucesitas Séptima en su extensión de 600 hectáreas, se relevó de norte a sur, de este a oeste y luego en diagonal para crear un mapeo tridimensional de la estancia que regenteó Alfonso Goette, hasta su fallecimiento ocurrido en 2016.

Ante medios provinciales, el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende adelantó que los informes finales estarán antes de fin de año y posterior a ello se enviarán vía Cancillería para que la NASA remita las distintas fotografías y tomas de imágenes de dicho campo en el transcurso del año 2002, cuando se los vio por última vez con vida a la familia integrada por el matrimonio y cuatro pequeños hijos.

Para la querella, la hipótesis de un asesinato y entierro de los cuerpos es la mas firme. “Desechamos de plano que esta familia se haya ido a otro lugar. Es evidente que algo ocurrió dentro del campo”, asevera Rodríguez Allende, quien a su vez arrojó un dato que hasta el momento no había trascendido en la opinión pública: “otro puestero de origen paraguayo desapareció en el mismo lugar. Pero en este caso, nadie lo reclamó, ningún familiar de Paraguay, pero también dentro de la misma tesitura”.