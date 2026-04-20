La familia logró ubicarse en el tercer y cuarto puesto en sus respectivas categorías, un resultado que celebraron con entusiasmo tras meses de preparación y esfuerzo.

El evento se realizó en Buenos Aires y reúne ejemplares de distintos países, donde se evalúan principalmente características de estructura y belleza de los perros. Tal como explicaron durante la entrevista, la competencia se organiza en categorías según sexo y tipo de pelaje: machos y hembras, de pelo corto y largo.

“El Sieger es como un campeonato nacional, pero con participación internacional. Vienen competidores de Brasil, México, Estados Unidos y otros países”, detallaron.

El término “Sieger”, de origen alemán, significa “campeón” o “ganador”, y representa el máximo reconocimiento dentro de este tipo de exposiciones.

Preparación y trabajo en equipo

Lejos de cualquier práctica invasiva, la preparación de los animales se basa en entrenamiento, constancia y vínculo con sus dueños. “Se trata de enseñarles a desplazarse en pista para mostrar su estructura y belleza. Ellos van aprendiendo de a poco”, explicaron.

El proceso incluye prácticas en espacios abiertos y el acompañamiento de un adiestrador, mientras que los propietarios cumplen el rol de “llamadores”, guiando al perro durante la exhibición.

La familia entrena semanalmente en una asociación de Paraná vinculada al ovejerismo, aunque remarcaron que cualquier persona interesada puede sumarse: “No hay restricciones, todos pueden participar y aprender”.

Una experiencia que va más allá de la competencia

Además del aspecto competitivo, destacaron el valor social del evento. Durante los tres días que dura el Sieger, los participantes conviven en el predio, comparten comidas y generan vínculos con personas de distintos puntos del país y del mundo.

“Es como una gran familia. Compartimos asados, charlas y experiencias. Es algo muy lindo”, señalaron.

Un camino que recién comienza

Con apenas dos años en la actividad, Flavia y su familia aseguran que continúan aprendiendo en cada competencia. Han participado en distintos torneos regionales, incluyendo encuentros en Santa Fe, Rosario, Córdoba y Río Cuarto.

Actualmente, son los únicos representantes activos de esta disciplina en Entre Ríos, lo que le da un valor especial a su participación.

Un sueño local

De cara al futuro, expresaron su deseo de organizar una exhibición en Crespo para acercar esta actividad a la comunidad: “Sería lindo que la gente pueda conocer de qué se trata. Es un espectáculo gratuito y muy atractivo, sobre todo para quienes aman a los animales”.