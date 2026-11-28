Aranguren- La Justicia de Entre Ríos ordenó que la jornada extendida de las Escuelas Nina sea optativa desde el ciclo lectivo 2027 en la Escuela Primaria N° 102 “17 de Agosto” de Aranguren, departamento Nogoyá. La resolución fue dictada por el juez de Paz subrogante Pablo Andino, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por un grupo de padres y dispuso que las familias puedan elegir entre la jornada curricular obligatoria de cinco horas y la modalidad extendida con talleres complementarios.

El fallo estableció que el Consejo General de Educación deberá organizar un sistema de cursado bimodal para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado del establecimiento. De esta manera, los alumnos podrán continuar con la jornada extendida NINA, actualmente desarrollada entre las 8 y las 15:45, o asistir únicamente durante el horario curricular obligatorio.

La decisión judicial fue adoptada en el expediente “Schreiner, Ofelia Jorgelina y otros c/Consejo General de Educación y otro s/Acción de amparo colectivo”, identificado con el número 1372/2026. Si bien representa un antecedente sobre la obligatoriedad de la jornada extendida, sus efectos se encuentran limitados a la Escuela N° 102 de Aranguren y no implican una modificación general del programa en toda la provincia.

El magistrado ordenó al CGE que, en coordinación con las autoridades escolares, supervisores, docentes y equipos técnicos, elabore y apruebe una nueva organización institucional antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

La sentencia dispuso que “el plan deberá contemplar dos alternativas de cursado”: la jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria (NEP), con la carga horaria obligatoria de cinco horas, y la continuidad de la jornada extendida Nina, que incluye talleres y actividades complementarias.

Además, el juez estableció que “la elección entre ambas alternativas deberá ser libre e informada por parte de las familias”, por lo que los padres podrán decidir qué modalidad consideran más adecuada para sus hijos.

Otro de los aspectos centrales de la sentencia está relacionado con el servicio de comedor. El juez determinó que deberá continuar disponible para los estudiantes cuyas familias decidan utilizarlo, pero que su uso no podrá imponerse como obligatorio.

La disposición también contempla que los estudiantes puedan retirarse del establecimiento y regresar posteriormente para participar de las actividades complementarias, siempre que se cumplan determinadas condiciones de seguridad y organización.

Para ello, el magistrado autorizó que el retiro y posterior reingreso se instrumenten mediante permisos escritos, mecanismos de identificación y registros adecuados. Aclaró, además, que no se podrá exigir un certificado médico ni una justificación extraordinaria para acceder a esa posibilidad.

El juez Andino declaró abstracto el planteo correspondiente al ciclo lectivo 2026 debido a la proximidad de su finalización. Por ese motivo, dispuso que la reorganización escolar comience a aplicarse desde el próximo año.

No obstante, el fallo estableció que el CGE deberá realizar las tareas preparatorias necesarias antes del inicio de las clases, para garantizar que ambas alternativas estén disponibles cuando comience el ciclo lectivo 2027.