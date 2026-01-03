Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó sobre un lamentable episodio ocurrido durante la madrugada de este sábado 3 de enero en la localidad de Lucas González, donde una mujer de 37 años perdió la vida tras desvanecerse en la vía pública.

Según el comunicado oficial, minutos antes de las 06:00 horas, personal de la Comisaría Lucas González tomó conocimiento de la situación a través de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de una femenina desvanecida en la calle. Al arribar al lugar, efectivos policiales corroboraron lo sucedido y solicitaron de inmediato una ambulancia.

La mujer fue trasladada por personal de salud al Hospital Santa Rosa para su atención. En paralelo, se dio aviso a la fiscal en turno, conforme a los protocolos vigentes.

Posteriormente, desde el nosocomio se informó el fallecimiento de la paciente, motivo por el cual tomó intervención el Médico de Policía, quien realizó el correspondiente informe médico legal. De acuerdo con el dictamen profesional, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, tratándose de una muerte natural.

Asimismo, se dejó constancia de que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni evidencias que indiquen la intervención de terceros en el deceso. Cumplidas todas las actuaciones requeridas por la Fiscalía actuante, el cuerpo fue entregado a los familiares bajo las actas correspondientes.