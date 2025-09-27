El pequeño había partido desde Concepción del Uruguay con destino al Hospital San Roque de Paraná, bajo la atención de un médico durante el trayecto. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Nogoyá, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a desviar el traslado hacia el nosocomio local.

En el hospital se realizaron tareas de reanimación durante 30 minutos, pero lamentablemente, a las 23:05 horas, se constató el fallecimiento del niño a raíz de un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de un politraumatismo de cráneo encefálico grave, producto de un accidente ocurrido en Concepción del Uruguay.

El hecho que conllevó al traslado del menor

En la ciudad de Concepción del Uruguay un automóvil, conducido por un hombre de 42 años, atropelló a dos peatones: una mujer de 52 años y un niño de 3 años. El niño murió mientras era trasladado a Paraná. El conductor quedó detenido y se investiga si conducía en estado de ebriedad. Según testigos, el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer. Como resultado del impacto, ambos cayeron al suelo y fueron asistidos por personal del hospital.

La mujer sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro, mientras que el niño padeció un fuerte golpe en la cabeza, lo que llevó a su internación con pronóstico reservado.

Lamentablemente, según informó La Pirámide, el pequeño sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado a Paraná.

El conductor del vehículo fue encontrado en el lugar con el rostro ensangrentado, lo que sugiere que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron ante el accidente. Además, se presume que el hombre estaba en “aparente estado de ebriedad”, según la información proporcionada por la Policía