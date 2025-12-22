Según testigos, el hombre que falleció circulaba de norte a sur por la Ruta 11 y, aparentemente, un joven que conducía el otro vehículo, habría ingresado a la calzada en contramano y lo embistió de frente, lo que provocó el violento impacto que derivó en el fatal desenlace.

El hecho ocurrió en los primeros minutos de la jornada, en inmediaciones del monumento en homenaje a los héroes de Malvinas, ubicado en el acceso a la localidad. Tras el impacto, se generó un importante operativo de emergencia y seguridad en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, se presumía que uno de los vehículos habría circulado en contramano por la Ruta 11, situación que habría desencadenado la colisión frontal.

Como consecuencia del choque, el conductor de uno de los rodados sufrió una descompensación severa. Personal de emergencia que arribó rápidamente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, minutos después se confirmó su fallecimiento en el lugar del accidente.

Una testigo del hecho relató a Elonce detalles del momento posterior al impacto y de la situación de las personas involucradas. Según indicó, el hombre fallecido circulaba acompañado por su hijo, mientras que su esposa lo hacía en otro vehículo. De acuerdo con su testimonio, la familia regresaba de un cumpleaños cuando se produjo el siniestro.

La mujer también señaló que el otro vehículo involucrado habría sido conducido por un joven que ingresó en contramano a la ruta y colisionó de frente con el automóvil en el que viajaba la víctima, que circulaba correctamente. “El golpazo fue tremendo, se escuchó de lejos el impacto”, relató la testigo sobre la violencia del choque.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos, servicios de emergencia sanitaria y personal de Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades.