Este jueves falleció a los 68 años Luis Alcides Jacob, reconocido peluquero de la ciudad de Crespo, muy querido por su trayectoria profesional y su vínculo cercano con generaciones de vecinos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio local, acompañados por familiares, amigos y clientes que lo despidieron con afecto y gratitud.

Luis Jacob dedicó cinco décadas a su oficio, una pasión que lo acompañó desde la adolescencia. En una entrevista concedida a Paralelo 32 en junio de 2023, en el marco del Día del Padre, recordó sus inicios:

“En mi caso van a ser 50 años en el rubro. Comencé un 24 de diciembre con Antonio Duarte, que fue mi maestro, con solo 13 años. Y a los 16 ya me largué solo. Duarte compró una peluquería que estaba en marcha en Paraná y me vendió la de él, con sus clientes. Me ayudó eso para tener clientela desde el principio”, relató entonces.

Jacob no solo fue un referente en su profesión, sino también un ejemplo de trabajo familiar y continuidad generacional. En aquella entrevista destacó con orgullo que sus hijos siguieron sus pasos:

“Me encanta que mis hijos hayan seguido mi profesión y que encima estén trabajando conmigo. Estoy tranquilo además porque van haciendo su propio camino. Si yo debiera dejar, ellos pueden seguir solos tranquilamente. Ya estoy jubilado, pero seguiré trabajando mientras pueda. Y después ellos continuarán, pero ya con una estructura armada, es algo que tranquiliza a un padre”, expresó.

Con una mirada reflexiva sobre los cambios en su oficio, también supo valorar la evolución de la peluquería a lo largo del tiempo:

“Todo cambió en estos años en el rubro, antes se charlaba de los cortes a realizar con el cliente. Hoy directamente te vienen con el teléfono, te muestran la foto y te dicen ‘quiero el corte así’. Y hay que tratar de hacerlo lo más parecido posible. Es lindo cumplir el gusto del cliente. Que siempre salgan conformes. Es algo que siempre pregoné con el ejemplo y veo que mis hijos trabajan de la misma forma, con la misma responsabilidad”.

Luis Alcides Jacob será recordado como uno de los referentes del oficio de peluquero en la ciudad, y como un hombre que supo transmitir con humildad su pasión y valores a las nuevas generaciones.