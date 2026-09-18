A los 34 años falleció Gabriel Carrasco, quien durante un largo período enfrentó un tratamiento por un tumor y atravesó distintas dificultades vinculadas con su enfermedad y el acceso a los insumos necesarios para continuar con la atención médica.

La noticia generó tristeza entre familiares, amigos y personas que acompañaron de cerca el proceso que atravesó Gabriel, conocido afectuosamente como “Gaby”.

Durante ese tiempo, Gabriel mantuvo una lucha sostenida contra un liposarcoma mixoide, un tipo de tumor que se encontraba ubicado en la cavidad retroperitoneal, una zona que, según había explicado en una entrevista con Paralelo 32, dificultaba la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica.

En aquella oportunidad, había contado que el tumor tenía más de 30 centímetros y que, por sus características y ubicación, no era posible obtener las condiciones necesarias para una cirugía.

“Este tipo de tumor tiende mucho a volver. No tanto a hacer metástasis, pero sí a volver”, había explicado durante la entrevista.

Un tratamiento atravesado por dificultades

Gabriel también había relatado las dificultades que enfrentaba para acceder a determinados insumos necesarios para su tratamiento.

La medicación que recibía requería la utilización de bombas descartables, elementos que, según había señalado, no eran cubiertos por su obra social.

“Cada bombita sale 65 mil pesos y hoy estoy usando dos por mes. La obra social no me las cubre, y sin eso no me pueden hacer la quimioterapia”, había explicado en aquella entrevista.

La situación implicaba un costo económico significativo para continuar con el tratamiento y se sumaba al complejo escenario médico que atravesaba.

El recuerdo de una lucha

Durante el proceso, Gabriel estuvo acompañado por su familia, sus amigos y las personas que se acercaron para acompañarlo en distintos momentos.

Su historia había sido reflejada por este medio a partir de su propio testimonio, cuando contó en primera persona las características de su enfermedad, el tratamiento y los obstáculos que debía afrontar.

Hoy, quienes lo conocieron despiden a un joven de 34 años y recuerdan especialmente su fortaleza frente a una situación que puso a prueba su vida cotidiana durante un largo período.