Paraná.- Falleció este sábado 26 de octbre a los 83 años, el reconocido periodista Mario Alarcón Muñiz; conductor del tradicional programa «La Calandria», que actualmente se transmitía por Radio UNER Paraná. ue hallado sin vida en la tarde de ayer en su casa en Paraná. Alarcón Muñiz había sido operado de la cadera y se encontraba muy débil de salud.

El último adiós al destacado periodista será en sala de velatorios SASFER (Urquiza 431) hasta las 17 de este domingo. Sus restos descansarán en el cementerio Parque La Paz de la localidad de Oro Verde.

El periodista, conductor radial y poeta Mario Roberto Eduardo Alarcón Muñiz nació en Victoria en el año 1936. En su niñez su familia se traslada a la ciudad entrerriana de Gualeguay donde su padre dirige el diario «El Debate» y las visitas a la redacción fueron una temprana escuela de periodismo para el joven Mario.

En su adolescencia funda junto a compañeros de colegio el periódico «La Voz Juvenil» y posteriormente viaja a Buenos Aires para estudiar periodismo en la «Escuela Superior de Periodismo» a la vez que realiza pasantías en el diario «La Gaceta» y en «Radio Rivadavia», reseñó Fundación Memoria del Chamamé.

De regreso a Gualeguay asume la dirección del diario «El Debate» y posteriormente participa activamente en la creación de espacios de periodismo que lo tiene como fundador y primer director de LT 38 «Radio Gualeguay»; director y fundador del «Diario Concordia» y Director de Canal 9 de Paraná, por citar algunos.

Paralelamente comienza una prolífica labor como locutor y presentador en festivales como «Cantando al Río Gualeguay»; el «Festival de Diamante» y posteriormente en el «Festival del Chamamé del Norte Entrerriano» de Federal que lo cuenta como uno de sus principales figuras.

En el año 1992 crea el ciclo «La Calandria» dedicado enteramente a la difusión de música litoraleña que se emite hasta la actualidad por LT 14 «General Urquiza» de la capital entrerriana, ciclo que también tuvo su formato televisivo.

En el año 2007 presentó su primer libro titulado «Entrerrianías» que despertó significativo suceso entre el público obligando al autor a editar una segunda edición en 2011. De su inspiración poética nació también el poema «Mi guri chamamecero» que musicalizado por Julio Cáceres fue grabado por «Los de Imaguare» en su disco «Canciones al Viento» editado en 2001.

El periodista también tuvo un espacio en Elonce TV donde transmitió, junto al periodista Tirso Fiorotto, su programa semanal La orilla cuenta, un semanario de media hora que abordaba temas históricos, ambientales y sociales.

Mario Alarcón Muñiz tuvo además una activa participación como jurado y disertante en numerosos festivales de la región y más recientemente en la «Cátedra de Chamame» que se dicta en la ciudad de Federal.

Por su labor cultural ha sido galardonado con numerosos premio como el «Cimarrón Entrerriano», el premio «Santa Clara de Asís» y una de las últimas distinciones que recibió fue la del Senado de la Nación con la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento.