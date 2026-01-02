El joven había sido hallado en la tarde del miércoles 31 de diciembre en la zona del Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria, luego de atravesar una situación de extrema gravedad. Tras ser encontrado, fue trasladado de urgencia al hospital Fermín Salaberry, donde el personal médico logró reanimarlo y estabilizarlo de manera inicial. Posteriormente, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado al hospital San Martín de Paraná.

Desde el nosocomio paranaense se informó que el paciente, identificado como Fabricio Alexander Mansilla, falleció finalmente a raíz de un paro cardiorrespiratorio, pese a los esfuerzos médicos realizados.

Cabe señalar que el joven era pareja de Natalia García, de 20 años, una de las víctimas fatales del incendio registrado en la noche del martes 30 de diciembre en el local de comidas rápidas “Costa Rica”, que funcionaba en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Matheu y Camoirano, en la ciudad de Victoria. El siniestro generó una profunda conmoción en la comunidad local y regional.