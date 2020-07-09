A la edad de 90 años falleció este jueves 9 en Paraná, ciudad en la que vivió y trabajó gran parte de su vida, don Adolfo Argentino Golz, periodista, escritor, amigo de tantos periodistas, escritores e intelectuales con quienes participó en innumerables tertulias. Con algunos de ellos, que lo precedieron en su viaje a las alturas, fundó en los años 70 la Asociación de Escritores Entrerrianos, también secretario fundador de la filial Entre Ríos de SADE (Sociedad Argentina de Escritores)

Adolfo había nacido el 8 de febrero de 1930 en la ciudad de Nogoyá y al poco tiempo de nacer sus padres se mudaron a Viena (Austria) donde transcurrió casi toda su infancia y cursó casi todos sus estudios primarios, los que completó en Manuel Belgrano, de Paraná, al igual que sus estudios secundarios.

A los 14 años ya estaba dentro de una redacción en el diario El Noticioso, de Paraná, haciendo crónicas de fútbol y desde entonces jamás dejó de ejercer el periodismo. Aunque él tomaba como ‘fecha de parto’ de esta vocación su época de estudiante, cuando en la primaria editaban un diario escolar. A partir de aquella experiencia laboral trabajó en importantes medios y cursó sus estudios universitarios en la carrera de Literatura y Ciencias de la Educación, especializándose en comunicación social. En la Facultad, fue director de una publicación universitaria.

Escribió cuentos costumbristas, que eran su especialidad, como Cuentos con mates; El mate en aires de coplas; Cuentos desde Entre Ríos. En total publicó 11 obras de su autoría y 5 compartidas con otros paranaenses notables, en sus décadas de vida solitaria tras la pérdida de su esposa, el gran amor de su vida.

Colaboró ad honorem durante años con el periódico LAR, de La Agrícola Regional Coop. Ltda., con una interminable saga de ‘Cuentos con mate’, donde la clásica infusión entrerriana fue central en cada una de esas entregas. Su larga trayectoria le mereció innumerables premios y reconocimientos, el último de ellos fue el ‘Sarmiento’, otorgado por el Senado de la Nación en 2017. Se mantuvo activo hasta hace pocas semanas, cuando un accidente doméstico se complicó y terminó marcando el final de una trayectoria rica en letras y amigos.