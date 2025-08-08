El cardenal Estanislao Esteban Karlic, quien se desempeñó como Arzobispo de Paraná desde 1986 hasta 2003, falleció este viernes a los 99 años. Con “profundo pesar” lo comunicó el Arzobispado de Paraná a través de un comunicado firmado por Monseñor Eduardo Tanger pidiendo una oración por su eterno descanso.

“Junto a nuestro arzobispo Monseñor Raúl Martín y nuestro arzobispo emérito Monseñor Juan Alberto Puiggari, como Iglesia en Paraná encomendamos su alma a nuestra Madre del Rosario”, indica el comunica difundido.

Su historia al frente de la Iglesia Católica

Estanislao Karlic nació en Oliva, provincia de Córdoba, el 7 de febrero de 1926 y arribó a Paraná el 19 de enero de 1983 cuando fue elegido Arzobispo Coadjutor de Paraná y Administrador Apostólico Sede Plena. Tres años más tardes, al fallecer Monseñor Adolfo Tortolo, asumió como Arzobispo de Paraná el 1 de abril de 1986

En 1997 el Papa Juan Pablo II lo designó Secretario Especial para la Asamblea Especial de Obispos del Sínodo para América. Fue también miembro del Sínodo Permanente para los Obispos, organismo de la Santa Sede. Como Presidente del Episcopado participó en el Sínodo de los Obispos que tuvo como tema especial El episcopado, en octubre de 2001.

El 29 de abril de 2003 el Santo Padre aceptó su renuncia al gobierno de la Arquidiócesis de Paraná, conforme a lo establecido por el Derecho Canónico en vigencia, y designó como su sucesor al Monseñor Mario Luis Bautista Maulión.

En mayo de 2004 fue declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”.

El 17 de octubre de 2007 el Papa Benedicto XVI anunció en el curso de la audiencia general su creación como Cardenal en el Consistorio Ordinario Público del 24 de noviembre de 2007.