Este lunes por la tarde, el boxeo argentino perdió a una de sus figuras más emblemáticas: Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció a los 47 años en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, luego de haber estado internada durante dos semanas por un accidente cerebrovascular isquémico (ACV).

Oliveras fue ingresada al hospital santafesino por guardia con un síndrome confusional y pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuadro fue crítico desde el inicio. Los estudios realizados detectaron una obstrucción arterial que derivó en una isquemia cerebral. Este lunes, a las 16 horas, se confirmó su fallecimiento, acompañada por sus hijos y su familia.

Una historia de lucha dentro y fuera del ring

Nacida el 20 de marzo de 1978 en El Carmen, Jujuy, y criada en Córdoba, Alejandra Oliveras forjó una carrera marcada por la superación. Criada en una familia humilde, fue madre a los 14 años y víctima de violencia de género, una experiencia que la llevó a iniciarse en el boxeo, primero como defensa personal y luego como un camino profesional.

Debutó como boxeadora profesional el 12 de agosto de 2005 con una victoria por nocaut, y rápidamente se transformó en una de las principales referentes del boxeo femenino argentino. Su gran consagración internacional llegó en mayo de 2006, cuando se convirtió en campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar a Jackie Nava en Tijuana, México.

A lo largo de su carrera, Oliveras conquistó seis títulos mundiales en diferentes categorías: supergallo, pluma y superligero, en organizaciones como la AMB, la OMB y el CMB. Su estilo combativo y carisma la convirtieron en una favorita del público, tanto dentro como fuera del ring.

Compromiso social y político

Más allá del deporte, Oliveras fue una ferviente defensora del boxeo femenino. Denunció las desigualdades de género en el ámbito deportivo, en particular las brechas salariales y las condiciones de entrenamiento. Fundó el “Team Locomotora” en Santo Tomé, Santa Fe, donde ofrecía clases gratuitas de boxeo a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante la pandemia de Covid-19, organizó campañas solidarias para recolectar alimentos y ayudar a quienes más lo necesitaban. En 2021, se postuló como candidata a diputada nacional por Santa Fe con el partido Unite, y en 2024 fue incorporada al Ministerio de Seguridad de la Nación, en el área de Seguridad en Eventos Deportivos.

Ese mismo año, su trayectoria fue reconocida de forma histórica: fue la primera mujer argentina en ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano.

Una huella imborrable

La muerte de “Locomotora” Oliveras deja un vacío profundo en el deporte argentino. Fue más que una campeona: fue un símbolo de resiliencia, una mujer que supo transformar el dolor en lucha y que se abrió paso en un mundo hostil para las mujeres. Su legado vivirá en quienes la vieron pelear, en los jóvenes que entrenaron con ella y en cada rincón del país donde el boxeo es una forma de soñar.

Desde Jujuy hasta Santa Fe, del ring a la acción social, Alejandra Oliveras dejó una marca imborrable en la historia del deporte nacional.

Alejandra: Golpes de vida y éxito en el ring

En una entrevista brindada a Paralelo 32 en enero de 2024, la reconocida boxeadora Alejandra 'Locomotora' Oliveras en su paso por la ciudad de Santo Tomé mientras pasaba unos días colaborando solidariamente, visitando amigos y familiares; dialogó con Ezequiel Carlson y Mariano Jacobi.

A continuación, a modo de homenaje, reproducimos aquel artículo periodístico que fue gravado en audio y video:

Nacida en Jujuy, Alejandra pasó su infancia en diversos lugares del país debido a las reubicaciones laborales de su padre. A pesar de enfrentar momentos difíciles y superar situaciones de escasez, la boxeadora recuerda su infancia con aprecio. Su filosofía de vida se centra en convertir los sueños en metas tangibles, disfrutar cada momento y valorar los logros obtenidos gracias al tiempo y esfuerzo dedicado.

"La vida no es lo que te pasa, la situación donde estás; sino que es lo que vos haces con lo que te pasa, con esa situación", reflexiona 'Locomotora', cuya exitosa carrera en el boxeo la llevó a obtener seis coronas mundiales en distintas categorías.

Al preguntarle sobre su notoriedad mediática, Alejandra responde con una sonrisa: "Y, ¡hay que laburar! En este país, si no haces del hombre orquesta, no avanzas. Y a mí me gusta laburar". Destaca que su labor no es simplemente una necesidad económica, sino una pasión por motivar a las personas a ser felices y alcanzar sus sueños. “En mi caso lo que hago, me sale del corazón. No es que trabajo porque no me queda otra; sino que a mí me gusta trabajar, y además aprovecho a motivar a la gente a ser feliz. Recordarles que estamos de paso. Que pasamos una vez por la vida, no volvemos a pasar; y si no la disfrutas y la aprovechas; se te va”.

En sus redes sociales, donde cuenta con numerosos seguidores, se observa a 'Locomotora' interactuando con personas en gimnasios, brindando aliento y compartiendo consejos motivacionales. Su estilo de vida, marcado por la resiliencia, surge de las duras lecciones que la vida le ha impartido. “La vida te golpea, te da latigazos, hachazos, y puñaladas. Y a veces te la da por atrás. Porque vos no esperas que la persona que más amas en el mundo te traiciones. No esperas que te digan de un día para el otro que tenés cáncer. O, que te quedas sin trabajo. Entonces, ante esas situaciones que nadie espera; a esos golpes y dolor; yo les recuerdo que hay que levantarse y no tirar la toalla”, expresa.

"Siendo boxeadora, no hubiese podido ser mamá", comenta Alejandra al recordar que se convirtió en madre a los 15 y 18 años. Su determinación para criar a sus hijos sola y luchar por sus sueños la llevó a una exitosa carrera pese a los obstáculos iniciales. “No está bien ser una mamá de niña, porque tenía 14 años cuando quede embarazada. A esa edad sos una niña; no estás preparada para ser madre ni física, ni mentalmente. Pero, yo quise ser mamá a pesar de tener que afrontarlo sola. Y es por eso que siempre digo que mi vida fue cuesta arriba, de no rendirme. Y de enseñarle a mis hijos que hay que luchar por los sueños. Porque los sueños son de uno, no son los de los demás”.

En cuanto a las críticas y desafíos que enfrentó, 'Locomotora' recuerda haberse enfrentado a la discriminación, tanto por ser mujer en un deporte predominantemente masculino como por su origen humilde. Desde el colegio hasta su carrera pugilística, enfrentó el acoso verbal, también conocido como bullying. “Cuando empecé en el boxeo, era una disciplina solamente para hombres. Y mi mamá no quería, le daba miedo y me decía ‘te van a matar’. En mi familia no me apoyaron, me dijeron siempre que haga otra cosa. El llegar a un gimnasio y tener que afrontar los agravios verbales de los hombres que estaban ahí, podrían haber sido un motivo para dejar, pero en el ámbito pugilístico fui demostrando con hechos y a golpes de puños sobre el ring lo que podía ser y cual era mi objetivo, y fui ganando el respeto”, contó.

La pregunta sobre si alguna vez tuvo miedo, Alejandra responde afirmativamente: "Siempre se tiene miedo". Sin embargo, destaca la importancia de este sentimiento como una herramienta de defensa y cómo aprender a controlarlo es crucial en la vida, como lo experimentó durante un asalto en Rosario.

“La vida es mi coucheadora. Es lo que me enseña, lo que he aprendido, y el hecho de que nunca me rendí. Porque cuando vos no te rendís, tenes todas las posibilidades de ganar. Porque el que lucha, gana. Pero si te rendís, tiras la toalla y solo te quejas, seguramente vas a tener una vida infeliz”, reflexiona Alejandra 'Locomotora' Oliveras; un testimonio inspirador de superación, perseverancia y éxito en el ring y fuera de él. Su mensaje de no rendirse, perseguir los sueños y enfrentar el miedo resuena como una lección valiosa para todos.