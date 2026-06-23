El Gobierno nacional modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas con el objetivo de facilitar el acceso a equipamiento industrial proveniente del exterior y agilizar los trámites administrativos vinculados a este tipo de inversiones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y actualiza el esquema vigente desde 2016 para adecuarlo a la actual política comercial e industrial.

Entre los principales cambios, se destacan beneficios arancelarios, una reducción de requisitos para las empresas y la incorporación de mecanismos destinados a acelerar los procedimientos administrativos.

Según la nueva normativa, los bienes alcanzados por el régimen abonarán únicamente el 25% del arancel de importación y quedarán exentos del pago de la tasa de estadística y de la tasa de comprobación de destino.

Además, se amplía el alcance del régimen al redefinir el concepto de línea de producción usada. A partir de ahora, podrán acceder al beneficio empresas que desarrollen proyectos de mejora de competitividad y que importen maquinaria destinada a instalar nuevas plantas industriales, ampliar la capacidad productiva o modernizar procesos existentes.

Otra de las modificaciones relevantes elimina la exigencia de que el componente principal de una línea de producción sea usado. También se incorporan al régimen las líneas destinadas a la generación de energía eléctrica y los denominados almacenes inteligentes.

En cuanto a la antigüedad de los equipos, se amplía hasta 30 años el límite permitido para bienes reconstruidos o actualizados.

Menos requisitos y trámites más ágiles

La normativa reduce del 30% al 10% la obligación de adquirir bienes nacionales vinculados al proyecto. Esa compra deberá concretarse dentro del año siguiente a la aprobación de la iniciativa.

Por otra parte, las auditorías tradicionales serán reemplazadas por un sistema de rendición de cuentas elaborado por profesionales certificados, con el objetivo de disminuir tiempos y costos administrativos.

Para agilizar las operaciones, las empresas podrán obtener una Constancia de Expediente en Trámite (CET), que les permitirá importar los bienes antes de la resolución definitiva del expediente, siempre que constituyan las garantías aduaneras correspondientes.

Sanciones más severas ante incumplimientos

La reforma también incorpora mayores exigencias para quienes accedan al régimen. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ejecutar las garantías presentadas por las empresas en casos de incumplimiento, falta de documentación o utilización indebida de la CET.

Asimismo, se establecen multas equivalentes al 20% de los tributos no abonados, a las que se sumarán intereses y un cargo punitorio del 2% mensual.

La nueva normativa entrará en vigencia este miércoles 24 de junio y también alcanzará a los expedientes que aún tengan pendientes procesos de liberación o ejecución de garantías, con el propósito de unificar las reglas para todas las gestiones en curso.