El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, fue elegido presidente de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) para el período 2027-2028. La designación se resolvió por votación de los representantes de las provincias y jurisdicciones que integran el organismo, durante la 163ª Reunión del Plenario de Representantes, realizada el viernes 20 de noviembre en San Juan.

En la misma instancia fue designado como vicepresidente Gabriel Sánchez, ministro de Río Negro. Ambos estarán al frente de la conducción del organismo durante los próximos dos años.

Tras conocerse su elección, Boleas destacó el respaldo recibido y vinculó la designación con la política económica de la provincia.

"Esta designación es un reconocimiento al camino de orden y previsibilidad fiscal que Entre Ríos viene recorriendo con la conducción del gobernador Rogelio Frigerio, y a la confianza de las jurisdicciones que nos acompañaron", expresó.

Qué funciones cumple la Comisión Federal de Impuestos

La Comisión Federal de Impuestos es el organismo previsto en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Tiene entre sus principales responsabilidades controlar la correcta aplicación del régimen de coparticipación federal, intervenir en controversias relacionadas con la distribución de recursos y velar por el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones financieras entre la Nación y las provincias.

En ese ámbito se articulan intereses de las distintas jurisdicciones en torno a la distribución de los recursos fiscales, una cuestión central para el funcionamiento de las administraciones provinciales.

En relación con ese desafío, Boleas sostuvo: "No hay federalismo de derechos sin federalismo de responsabilidad. Las provincias tenemos que reclamar lo que nos corresponde, pero también demostrar que cumplimos lo que nos toca".

La trayectoria del ministro entrerriano

Oriundo de Bovril, Fabián Boleas cuenta con experiencia en administración tributaria, hacienda pública y gestión financiera. Antes de incorporarse al gabinete de Rogelio Frigerio, desarrolló buena parte de su carrera profesional en Corrientes, donde estuvo al frente de la Dirección General de Rentas durante aproximadamente 20 años.

También desempeñó distintas funciones en la administración pública de Entre Ríos.

Desde la presidencia de la Comisión Federal de Impuestos, tendrá entre sus principales responsabilidades fortalecer la coordinación entre las jurisdicciones, promover la transparencia y contribuir al cumplimiento de las normas que regulan la distribución de los recursos fiscales.

La designación coloca a un funcionario entrerriano al frente de uno de los espacios institucionales donde se debaten y coordinan aspectos centrales del federalismo económico argentino.