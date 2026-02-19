Según señaló el funcionario, el rumbo de la administración provincial está atado a los compromisos asumidos en campaña, que —sostuvo— fueron ratificados recientemente con “hechos y cifras”.

“El Estado tiene que cumplir el rol que debe cumplir: acompañar al sector privado y hacer que Entre Ríos vuelva a estar en el lugar que nos merecemos todos los entrerrianos”, expresó.

Infraestructura para dinamizar la economía

Boleas admitió que el escenario económico es complejo debido a la merma de fondos de origen nacional, aunque aseguró que la provincia continúa avanzando con intervenciones en rutas y establecimientos educativos.

En ese sentido, explicó que la estrategia oficial apunta a fortalecer la infraestructura como herramienta clave para dinamizar la actividad económica y mejorar la competitividad.

“Venimos acompañando al sector privado desde donde más lo necesita: que el Estado le permita recuperar productividad a través de la inversión en infraestructura, fundamentalmente en la obra vial”, sostuvo.

Para el titular de Hacienda, la mejora en caminos y rutas resulta central para potenciar la producción y reducir costos logísticos, en un contexto donde la disponibilidad de recursos obliga a priorizar inversiones estratégicas.

Paritarias y prudencia fiscal

En relación con las paritarias provinciales, Boleas reconoció que la situación financiera impone límites estrictos a la negociación salarial.

“Hoy el gobernador explicó que hay una fragilidad absoluta de las finanzas públicas”, señaló, y remarcó que el Gobierno actuará con cautela para evitar compromisos que no puedan sostenerse en el tiempo.

“Siempre nos comprometemos exclusivamente a lo que vamos a poder pagar y no a otra cosa”, enfatizó el ministro, al tiempo que aclaró que el planteo paritario estará “basado estrictamente en esa premisa”.

De este modo, el Ejecutivo provincial anticipa que las discusiones salariales se desarrollarán bajo un criterio de prudencia fiscal, en línea con el escenario económico actual y con el objetivo de preservar el equilibrio de las cuentas públicas mientras se busca sostener la inversión en infraestructura y el acompañamiento al sector privado.