Con una amplia participación de productores de distintos puntos de la provincia, la filial Crespo de Federación Agraria Argentina fue sede de la Asamblea Anual Ordinaria del Distrito III Entre Ríos. El encuentro sirvió para renovar autoridades y debatir los principales desafíos que enfrentan los pequeños y medianos productores entrerrianos.

Durante la jornada, realizada el sábado 18 de julio, los delegados analizaron la situación del sector y fijaron posición sobre distintos temas de la agenda agropecuaria. Entre los puntos más destacados, expresaron su rechazo a una eventual derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras y también cuestionaron la posible adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 en materia de semillas.

Según manifestaron, esa normativa habilitaría el patentamiento de eventos de mejoramiento vegetal y pondría en riesgo el histórico derecho de uso propio de las semillas por parte de los agricultores.

Los asistentes también reiteraron su preocupación por la elevada presión impositiva y la escasa disponibilidad de financiamiento para los pequeños y medianos productores, una combinación que, sostuvieron, dificulta la continuidad de numerosas explotaciones.

La asamblea dedicó un espacio especial al análisis de dos actividades emblemáticas de Entre Ríos: el arroz y la citricultura. Productores de ambos sectores describieron un escenario marcado por la rentabilidad negativa y la falta de perspectivas de recuperación en el corto plazo, situación que genera creciente incertidumbre.

Pese a ese panorama, los delegados reafirmaron el compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico de la provincia y del país, destacando el rol estratégico que desempeñan las economías regionales.

En el plano institucional, la asamblea ratificó la continuidad del productor arrocero Luciano Challio al frente del Distrito III de Federación Agraria Argentina. Además, fueron confirmados Gastón Velásquez y Lucero Kuhn como coordinadores de la Juventud Federada.